Запах, который взрывает память: повышает концентрацию даже лучше кофе

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Розмарин — это не просто ароматная приправа к картошке или мясу. Всё больше научных данных указывает на то, что эта средиземноморская трава обладает мощными свойствами для защиты мозга, снижения тревожности и борьбы с воспалением.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Розмарин

Современные учёные рассматривают розмарин как возможное средство в борьбе с деменцией и даже болезнью Альцгеймера. И всё началось задолго до лабораторных тестов — ещё в Древней Греции студенты вешали веточки розмарина в волосы перед экзаменами для улучшения памяти.

Как розмарин влияет на мозг

Исследования показывают, что аромат розмарина:

улучшает кратковременную память;

снижает тревожность;

способствует лучшему сну;

улучшает концентрацию.

Ключевой компонент — 1,8-цинеол, который замедляет разрушение ацетилхолина — нейромедиатора, необходимого для обучения и запоминания.

Но это ещё не всё. Розмарин:

усиливает кровообращение в мозге;

богат антиоксидантами, защищающими нейроны от окислительного стресса;

содержит карнозовую кислоту - вещество, которое препятствует повреждению клеток мозга, в том числе тем, что вызывает болезни, как Альцгеймер.

Прорыв: новое вещество diAcCA

В 2025 году учёные разработали стабильную форму карнозовой кислоты — diAcCA. Это соединение проявляет себя только в воспалённых участках мозга (что снижает побочные эффекты) и в экспериментах на мышах:

улучшает память;

увеличивает количество синапсов (связей между нейронами);

снижает уровень амилоид-бета и тау-белков — ключевых маркеров болезни Альцгеймера.

Исследователи надеются, что diAcCA поможет не только при нейродегенеративных заболеваниях, но и при диабете 2 типа, сердечно-сосудистых и воспалительных болезнях.

Польза розмарина для всего организма

Пищеварение : традиционно применялся при вздутии живота и тяжести.

Кожа : помогает при акне, экземе, защищает от старения и солнечного повреждения.

Антибактериальный эффект: розмариновое масло подавляет рост бактерий и грибков — перспективное средство для фармакологии и консервирования продуктов.

Важно помнить

В кулинарных и ароматерапевтических дозах розмарин безопасен.

Однако концентрированные добавки могут вызвать побочные эффекты: судороги (особенно при эпилепсии); тошноту; гипотетически — сокращения матки (не рекомендован при беременности); возможные взаимодействия с лекарствами (например, антикоагулянтами).



Перед приёмом концентрированных форм лучше проконсультироваться с врачом.

3 факта о розмарине и здоровье мозга

Вдыхание аромата розмарина может повысить производительность памяти на 60% — показали эксперименты с участием студентов. Карнозовая кислота активируется только в воспалённой ткани мозга — это уникальное свойство среди антиоксидантов. В Средние века розмарин клали в подушки и венки не только для запаха, но и в качестве символа памяти — традиция, которая имеет научную основу.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

