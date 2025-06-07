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Запах, который взрывает память: повышает концентрацию даже лучше кофе

3:21
Здоровье

Розмарин — это не просто ароматная приправа к картошке или мясу. Всё больше научных данных указывает на то, что эта средиземноморская трава обладает мощными свойствами для защиты мозга, снижения тревожности и борьбы с воспалением.

Розмарин
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Розмарин

Современные учёные рассматривают розмарин как возможное средство в борьбе с деменцией и даже болезнью Альцгеймера. И всё началось задолго до лабораторных тестов — ещё в Древней Греции студенты вешали веточки розмарина в волосы перед экзаменами для улучшения памяти.

Как розмарин влияет на мозг

Исследования показывают, что аромат розмарина:

  • улучшает кратковременную память;

  • снижает тревожность;

  • способствует лучшему сну;

  • улучшает концентрацию.

Ключевой компонент — 1,8-цинеол, который замедляет разрушение ацетилхолина — нейромедиатора, необходимого для обучения и запоминания.

Но это ещё не всё. Розмарин:

  • усиливает кровообращение в мозге;

  • богат антиоксидантами, защищающими нейроны от окислительного стресса;

  • содержит карнозовую кислоту - вещество, которое препятствует повреждению клеток мозга, в том числе тем, что вызывает болезни, как Альцгеймер.

Прорыв: новое вещество diAcCA

В 2025 году учёные разработали стабильную форму карнозовой кислоты — diAcCA. Это соединение проявляет себя только в воспалённых участках мозга (что снижает побочные эффекты) и в экспериментах на мышах:

  • улучшает память;

  • увеличивает количество синапсов (связей между нейронами);

  • снижает уровень амилоид-бета и тау-белков — ключевых маркеров болезни Альцгеймера.

Исследователи надеются, что diAcCA поможет не только при нейродегенеративных заболеваниях, но и при диабете 2 типа, сердечно-сосудистых и воспалительных болезнях.

Польза розмарина для всего организма

  • Пищеварение: традиционно применялся при вздутии живота и тяжести.

  • Кожа: помогает при акне, экземе, защищает от старения и солнечного повреждения.

  • Антибактериальный эффект: розмариновое масло подавляет рост бактерий и грибков — перспективное средство для фармакологии и консервирования продуктов.

Важно помнить

  • В кулинарных и ароматерапевтических дозах розмарин безопасен.

  • Однако концентрированные добавки могут вызвать побочные эффекты:

    • судороги (особенно при эпилепсии);

    • тошноту;

    • гипотетически — сокращения матки (не рекомендован при беременности);

    • возможные взаимодействия с лекарствами (например, антикоагулянтами).

Перед приёмом концентрированных форм лучше проконсультироваться с врачом.

3 факта о розмарине и здоровье мозга

  1. Вдыхание аромата розмарина может повысить производительность памяти на 60% — показали эксперименты с участием студентов.

  2. Карнозовая кислота активируется только в воспалённой ткани мозга — это уникальное свойство среди антиоксидантов.

  3. В Средние века розмарин клали в подушки и венки не только для запаха, но и в качестве символа памяти — традиция, которая имеет научную основу.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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