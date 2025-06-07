Солярий на пару минут — рак до конца жизни: как загар превратился в приговор

Лили Мерфи из Уотфорда была всего 23, когда услышала диагноз — меланома. Сейчас ей 30, болезнь в четвёртой стадии, а жизнь проходит между больничными кабинетами и попытками предупредить других: солярий — это не безобидное средство для загара, а прямой путь к онкологии.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Загар в солярии

Сегодня Лили не только проходит лечение, но и запустила петицию с требованием запретить солярии в Великобритании — как это уже сделали в Австралии и Бразилии.

От мнимой уверенности к диагнозу

Лили пользовалась солярием всего несколько раз — меньше часа в общей сложности. Это было перед поездкой в Юго-Восточную Азию в 2018 году. Загар должен был "подготовить" кожу к отпуску.

"Это были просто короткие сеансы — пару минут здесь, пару минут там, чтобы начать загар", — рассказывает она.

На отдыхе Лили пользовалась солнцезащитным кремом, но как обладательница очень светлой кожи всё равно обгорала. Врачей обеспокоил потемневший и кровоточащий родинок, и девушку направили на экстренную онкопроверку. Диагноз: меланома 1B стадии.

После удаления родинки и биопсии лимфоузлов казалось, что всё позади. Лили снова начала жить полной жизнью. Но в 2023 году вернулись боли в спине и груди — сначала врачи списали это на тревожность, но позже диагноз подтвердился: рак вернулся, уже в четвёртой стадии.

Новая реальность: постоянное лечение

Рак распространился на лёгкие и шею. Лили начала курс иммунотерапии — один раунд стоит NHS около £15,000. Лекарства вызывали тяжёлые побочные эффекты: сыпь, аллергия, сепсис. Сейчас она временно приостановила лечение, так как организм не справляется.

Но даже в этой ситуации Лили не сдалась: она частично вернулась к работе, продолжает помогать другим пациентам и активно ведёт свою петицию против соляриев.

"Каждый день я вижу молодёжь, приходящую на биопсии — и почти у всех в истории есть солярии", — говорит она.

Почему Лили требует запрета соляриев

Меланома — самый смертоносный вид рака кожи , и солярии официально признаны канцерогеном.

Согласно данным NHS, даже один сеанс на солярии увеличивает риск заболевания.

По словам Лили, социальные сети и инфлюенсеры до сих пор романтизируют загар, игнорируя риски, хотя есть более безопасные альтернативы.

"Ваш загар полупостоянный. А жизнь должна быть постоянной", — говорит она.

Её петиция набрала более 700 подписей всего за месяц. И, похоже, это только начало.

Как распознать меланому вовремя

Обратите внимание на следующие изменения родинок:

неровные края, асимметрия;

сочетание нескольких цветов;

увеличение размера (особенно более 6 мм);

зуд, кровоточивость, корочка или отёчность.

3 факта о солярии и раке кожи

Международное агентство по изучению рака отнесло солярии к группе 1 канцерогенов, наряду с табаком и асбестом. Австралия стала первой страной, полностью запретившей коммерческие солярии в 2016 году. Люди, начавшие пользоваться солярием до 35 лет, увеличивают риск меланомы на 75%.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας "чёрный" + -ομα "опухоль"), уст. меланобласто́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

