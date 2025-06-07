Пьёте кофе после завтрака? Поздравляем, тревожность вошла в чат

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, ещё одна чашка кофе — именно то, что поможет справиться с упадком сил в 10 утра. Но врачи предупреждают: дополнительная доза кофеина в середине утра может принести больше вреда, чем пользы.

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В этом разборе — что происходит с организмом после второй чашки, кого это особенно касается и какие есть более безопасные способы взбодриться.

Почему кофе в середине утра может навредить

Примерно к 10-11 утра уровень кортизола, главного гормона стресса, у большинства людей естественным образом снижается. Кофеин же наоборот — повышает кортизол, вмешиваясь в этот ритм.

"Кортизол может быть высоким — и при этом мы чувствуем усталость. А может быть низким — и мы бодры", — объясняет д-р Крис Мосуник из Calm.

Если сравнивать, кортизол скорее связан с раздражительностью, чем с энергией.

Дополнительная доза кофе в этот момент может усилить активность симпатической нервной системы - той самой, что запускает режим "бей или беги". В результате:

повышается давление,

учащается сердцебиение,

нарастает тревожность.

Особенно это опасно для людей с чувствительным метаболизмом кофеина или уже имеющими проблемы с сердцем.

Кому стоит особенно избегать второй чашки

По словам кардиолога Маршалла Ранге, к группе риска относятся:

люди с тревожными расстройствами;

женщины в период ПМС или перименопаузы;

люди с гипертонией или склонностью к повышенному давлению;

те, у кого медленный метаболизм кофеина (мутантная форма гена CYP1A2 );

и все, у кого есть сердечно-сосудистые риски.

"Повторное возбуждение нервной системы может истощать организм со временем", — предупреждает Ранге.

Но разве кофе вреден

Не обязательно. Умеренное потребление кофеина (до 400 мг в день), согласно рекомендациям FDA, считается безопасным. Это 2-4 чашки кофе в день.

Кстати, кофе действительно может быть полезен: исследования показывают, что женщины, которые пьют до трёх чашек кофе в 50 лет, стареют здоровее.

Но важно помнить:

даже декофеинизированный кофе содержит кофеин ;

у каждого человека разная чувствительность к кофеину;

при употреблении кофе натощак побочные эффекты усиливаются.

Как взбодриться без кофе

Если вы склонны к негативной реакции на кофе, есть безопасные альтернативы:

Регулярно питайтесь - резкое падение сахара в крови вызывает сонливость;

Прогуляйтесь — даже 10 минут поднимают уровень бодрости;

Пейте воду: обезвоживание часто маскируется под усталость.

3 факта о кофеине и бодрости

CYP1A2 - ключевой ген, определяющий, как быстро ваш организм расщепляет кофеин. У носителей "медленного" варианта эффект кофе может быть сильнее и дольше. Женщины в фазе ПМС перерабатывают кофеин медленнее, что делает их более уязвимыми к его воздействию. Даже без кофеина кофе способен влиять на давление — это связано с другими веществами, входящими в его состав, как показали исследования ещё в 2002 году.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

