Пьёте кофе после завтрака? Поздравляем, тревожность вошла в чат

Кажется, ещё одна чашка кофе — именно то, что поможет справиться с упадком сил в 10 утра. Но врачи предупреждают: дополнительная доза кофеина в середине утра может принести больше вреда, чем пользы.
В этом разборе — что происходит с организмом после второй чашки, кого это особенно касается и какие есть более безопасные способы взбодриться.
Примерно к 10-11 утра уровень кортизола, главного гормона стресса, у большинства людей естественным образом снижается. Кофеин же наоборот — повышает кортизол, вмешиваясь в этот ритм.
"Кортизол может быть высоким — и при этом мы чувствуем усталость. А может быть низким — и мы бодры", — объясняет д-р Крис Мосуник из Calm.
Если сравнивать, кортизол скорее связан с раздражительностью, чем с энергией.
Дополнительная доза кофе в этот момент может усилить активность симпатической нервной системы - той самой, что запускает режим "бей или беги". В результате:
повышается давление,
учащается сердцебиение,
нарастает тревожность.
Особенно это опасно для людей с чувствительным метаболизмом кофеина или уже имеющими проблемы с сердцем.
По словам кардиолога Маршалла Ранге, к группе риска относятся:
люди с тревожными расстройствами;
женщины в период ПМС или перименопаузы;
люди с гипертонией или склонностью к повышенному давлению;
те, у кого медленный метаболизм кофеина (мутантная форма гена CYP1A2);
и все, у кого есть сердечно-сосудистые риски.
"Повторное возбуждение нервной системы может истощать организм со временем", — предупреждает Ранге.
Не обязательно. Умеренное потребление кофеина (до 400 мг в день), согласно рекомендациям FDA, считается безопасным. Это 2-4 чашки кофе в день.
Кстати, кофе действительно может быть полезен: исследования показывают, что женщины, которые пьют до трёх чашек кофе в 50 лет, стареют здоровее.
Но важно помнить:
даже декофеинизированный кофе содержит кофеин;
у каждого человека разная чувствительность к кофеину;
при употреблении кофе натощак побочные эффекты усиливаются.
Если вы склонны к негативной реакции на кофе, есть безопасные альтернативы:
Регулярно питайтесь - резкое падение сахара в крови вызывает сонливость;
Прогуляйтесь — даже 10 минут поднимают уровень бодрости;
Пейте воду: обезвоживание часто маскируется под усталость.
CYP1A2 - ключевой ген, определяющий, как быстро ваш организм расщепляет кофеин. У носителей "медленного" варианта эффект кофе может быть сильнее и дольше.
Женщины в фазе ПМС перерабатывают кофеин медленнее, что делает их более уязвимыми к его воздействию.
Даже без кофеина кофе способен влиять на давление — это связано с другими веществами, входящими в его состав, как показали исследования ещё в 2002 году.
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