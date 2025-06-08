Как популярный продукт усугубляет гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь: шокирующие факты, которые вы не знали

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это распространённое заболевание, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Оно проявляется такими неприятными симптомами, как изжога, горьковатый привкус во рту и ощущение обратного движения пищи. Хотя для лечения ГЭРБ часто рекомендуют изменения в питании и образе жизни, недавнее исследование, опубликованное Metropoles, выявило важный фактор, который может усугублять состояние — кофеин.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Как кофеин влияет на людей с ГЭРБ?

Кофеин, который содержится в кофе, чае, коле, энергетиках и даже в шоколаде, оказывает противоречивое воздействие на организм людей с ГЭРБ. С одной стороны, он стимулирует центральную нервную систему, придавая бодрость и энергию. С другой стороны, кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер — клапан, который обычно предотвращает обратный поток желудочного содержимого в пищевод. Это расслабление может способствовать кислотному рефлюксу, усиливая неприятные симптомы ГЭРБ, сообщает iefimerida.gr.

Какие продукты содержат кофеин?

Помимо кофе, кофеин можно найти в следующих продуктах и напитках:

Чёрный и зелёный чай.

Безалкогольные напитки, такие как кола.

Энергетические напитки.

Шоколад и какао.

Интересно, что даже мятный чай, который часто воспринимается как успокаивающее средство, может ухудшить симптомы ГЭРБ. Это связано с его расслабляющим эффектом на нижний пищеводный сфинктер.

Рекомендации для людей с ГЭРБ

Для эффективного управления симптомами ГЭРБ специалисты советуют:

Избегать или ограничить потребление кофеина. Заменить напитки с кофеином на те, которые не содержат его, например, ромашковый или имбирный чай. Исключить из рациона жирную и жареную пищу, так как она также способствует рефлюксу. Есть небольшими порциями, но чаще. Не принимать пищу за два часа до сна.

Хотя кофеин может быть приятным дополнением к утреннему ритуалу, для людей с ГЭРБ его употребление может стать источником дискомфорта. Внимательное отношение к потреблению кофеина и соблюдение рекомендаций врачей помогут значительно улучшить качество жизни и уменьшить проявления заболевания.

Уточнения

Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки.

