Как популярный продукт усугубляет гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь: шокирующие факты, которые вы не знали

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это распространённое заболевание, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Оно проявляется такими неприятными симптомами, как изжога, горьковатый привкус во рту и ощущение обратного движения пищи. Хотя для лечения ГЭРБ часто рекомендуют изменения в питании и образе жизни, недавнее исследование, опубликованное Metropoles, выявило важный фактор, который может усугублять состояние — кофеин.
Как кофеин влияет на людей с ГЭРБ?
Кофеин, который содержится в кофе, чае, коле, энергетиках и даже в шоколаде, оказывает противоречивое воздействие на организм людей с ГЭРБ. С одной стороны, он стимулирует центральную нервную систему, придавая бодрость и энергию. С другой стороны, кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер — клапан, который обычно предотвращает обратный поток желудочного содержимого в пищевод. Это расслабление может способствовать кислотному рефлюксу, усиливая неприятные симптомы ГЭРБ, сообщает iefimerida.gr.
Какие продукты содержат кофеин?
Помимо кофе, кофеин можно найти в следующих продуктах и напитках:
Интересно, что даже мятный чай, который часто воспринимается как успокаивающее средство, может ухудшить симптомы ГЭРБ. Это связано с его расслабляющим эффектом на нижний пищеводный сфинктер.
Рекомендации для людей с ГЭРБ
Для эффективного управления симптомами ГЭРБ специалисты советуют:
Хотя кофеин может быть приятным дополнением к утреннему ритуалу, для людей с ГЭРБ его употребление может стать источником дискомфорта. Внимательное отношение к потреблению кофеина и соблюдение рекомендаций врачей помогут значительно улучшить качество жизни и уменьшить проявления заболевания.
Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки.
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