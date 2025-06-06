Не хочется есть, и всё мутит? Это не гастрит, а кое-что похуже

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — главный фильтр организма. Она отвечает за белки, уровень сахара, нейтрализацию токсинов и буквально "моет" кровь. Но вот беда — печень умеет долго молчать. А когда начинает "говорить", это уже тревожный звонок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

По данным Inserm, только во Франции от болезней печени умирают 17 000 человек в год. Это и цирроз, и вирусные гепатиты. Индийский гастроэнтеролог и гепатолог Кавья Дендукури перечислила пять признаков, которые нельзя списывать на усталость или стресс.

1. Постоянная тошнота и потеря аппетита

Если еда больше не радует, а от запаха начинает мутить — печень может быть перегружена. Особенно если раньше такого не было.

2. Живот растёт, особенно в области пупка

Это не просто лишний вес, а сигнал: жир скапливается вокруг органов. Это может быть началом жирового гепатоза.

3. Чувство тяжести и вздутие

Когда печень не справляется с переработкой пищи, это отражается на работе ЖКТ — живот вздувается, появляется давление, особенно после еды.

4. Усталость и вялость без причины

Печень — главный энергетик. Если она не работает как надо, сил не будет, даже если спать по 10 часов.

5. Изменение цвета кожи и глаз

Желтоватый оттенок — тревожный симптом, особенно если появляется внезапно. Это может быть связано с накоплением билирубина из-за проблем с печенью.

Что делать

При первых симптомах важно не заниматься самолечением и сдать печёночные пробы. Особенно если в анамнезе — жирная пища, алкоголь, лишний вес или приём сильных лекарств.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

