Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маск против Трампа: из-за конфликта планы по привлечению 5 млрд для xAI зависли в воздухе
Тепловой удар или похудение? Как правильно бегать в +30°
Забудьте о химии: 5 способов использовать соль для идеально чистого белья после стирки
Два года после трагедии: Натали объяснила, как чувствует присутствие покойного супруга
Новый поезд из Лондона в Шотландию: какие остановки станут туристическими достопримечательностями
Они не просто выжили в Арктике — они превратили холод в своё оружие
Топ-5 национальных парков России для активного отдыха
Умная защита сада: простые методы, которые пугают даже самых настырных птиц
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова

Ваш кофе может отменить эффект таблеток: неожиданные враги в утренней чашке

4:25
Здоровье

Многие не могут представить утро без чашки крепкого кофе. Он бодрит, улучшает настроение и запускает день. Но знаете ли вы, что кофе может мешать работе некоторых лекарств — и даже усиливать побочные эффекты?

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

В этом материале — о том, с какими препаратами кофе несовместим и как избежать неприятных последствий.

Почему кофеин может быть опасен

Кофеин — мощный стимулятор. Он влияет на скорость обмена веществ, работу нервной системы и даже на то, как организм усваивает лекарства. Особенно чувствительными оказываются препараты для щитовидной железы, антидепрессанты и лекарства от простуды.

Какие лекарства особенно уязвимы

1. Простуда и грипп

Препараты с псевдоэфедрином (например, "Судафед") усиливаются под действием кофеина. Вместе они могут вызвать:

  • нервозность и бессонницу;

  • головную боль;

  • учащённый пульс;

  • повышение температуры и сахара в крови.

Такое же влияние возможно при совместном приёме кофе с амфетаминами (СДВГ) или теофиллином (астма).

2. Гормоны щитовидки

Левотироксин - препарат, который требует точного режима приёма. Если выпить кофе в течение 30-60 минут после таблетки, усвоение может снизиться до 50%.

Почему это происходит:

  • кофе ускоряет моторику ЖКТ;

  • может связываться с веществом препарата в желудке;

  • в результате — симптомы гипотиреоза возвращаются, несмотря на правильный приём лекарства.

Аналогичная схема взаимодействия наблюдается с препаратами от остеопороза: алендронат и ризедронат тоже требуют пустого желудка и паузы перед завтраком.

3. Антидепрессанты и антипсихотики

Здесь всё сложнее.

  • SSRIs (например, сертралин) — кофеин может снизить их эффективность, мешая всасыванию.

  • Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин) и клозапин метаболизируются печеночным ферментом CYP1A2 — тем же, что и кофеин. В результате:

    • действие препаратов может усилиться;

    • побочные эффекты — возрасти;

    • кофеин выводится медленнее — и вы дольше чувствуете "перегрузку".

Интересный факт: 2-3 чашки кофе могут повысить уровень клозапина в крови почти вдвое — на 97%.

4. Обезболивающие

Некоторые анальгетики (например, парацетамол с кофеином) действуют быстрее при приёме с кофе. Но:

  • желудок быстрее опустошается — препарат всасывается активнее;

  • повышается кислотность — это может вызвать раздражение или даже внутреннее кровотечение.

Проблема особенно актуальна, если в рационе уже много кофеина.

5. Препараты для сердца

Кофеин способен временно повышать давление и учащать пульс. Если вы принимаете лекарства от гипертонии или аритмий, кофе может свести их эффект на нет.

Решение: следите за реакцией организма. Иногда достаточно уменьшить дозу или перейти на декофеинизированный вариант.

Что делать, чтобы избежать проблем

  • Левотироксин и препараты от остеопороза принимайте натощак и подождите не менее 30-60 минут до кофе и еды.

  • Избегайте сочетания с препаратами от простуды, астмы и СДВГ — они усиливают побочные эффекты.

  • Если вы принимаете антидепрессанты или препараты от давления, проконсультируйтесь с врачом насчёт допустимого уровня кофеина.

  • Прислушивайтесь к себе - чувствительность к кофе у всех разная. Кому-то хватает трёх чашек, а кто-то реагирует на одну.

И главное: если не уверены — спросите у фармацевта или врача. Короткий разговор может избавить вас от недель неприятных ощущений и вернуть утренний кофе с чистой совестью.

3 факта о кофе и лекарствах

  1. В жидкой форме левотироксин менее подвержен взаимодействию с кофе.

  2. Женщины усваивают кофеин медленнее, особенно во второй фазе менструального цикла.

  3. Генетические особенности (вариации CYP1A2) определяют, насколько быстро вы перерабатываете кофеин — от этого зависит и риск побочек.

Уточнения

Гипотирео́з (от греч. ὑπό (под) + θυρεοειδῶν (щитовидная железа)) — состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Сейчас читают
Не миф и не фантастика: змеи научились летать — и делают это пугающе точно
Домашние животные
Не миф и не фантастика: змеи научились летать — и делают это пугающе точно Аудио 
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Экономика и бизнес
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10% Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Каждый третий птенец — от любовника: шокирующая правда о чёрных лебедях
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Растаял жир — исчезли сбережения? Всё, что нужно знать до похода к хирургу
Как подготовиться к поездке в Иорданию: советы для россиян
Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром
Солярий на пару минут — рак до конца жизни: как загар превратился в приговор
318 новых рабочих мест и налоговые преференции: что стоит за новым проектом по выпуску тракторов в Краснодарском крае
Выбор места для компоста: 5 ключевых факторов, которые нельзя игнорировать
Долгий путь к искусству: как Лолита научилась защищать себя и других — откровения певицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.