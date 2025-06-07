Ваш кофе может отменить эффект таблеток: неожиданные враги в утренней чашке

4:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие не могут представить утро без чашки крепкого кофе. Он бодрит, улучшает настроение и запускает день. Но знаете ли вы, что кофе может мешать работе некоторых лекарств — и даже усиливать побочные эффекты?

Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зерна кофе

В этом материале — о том, с какими препаратами кофе несовместим и как избежать неприятных последствий.

Почему кофеин может быть опасен

Кофеин — мощный стимулятор. Он влияет на скорость обмена веществ, работу нервной системы и даже на то, как организм усваивает лекарства. Особенно чувствительными оказываются препараты для щитовидной железы, антидепрессанты и лекарства от простуды.

Какие лекарства особенно уязвимы

1. Простуда и грипп

Препараты с псевдоэфедрином (например, "Судафед") усиливаются под действием кофеина. Вместе они могут вызвать:

нервозность и бессонницу;

головную боль;

учащённый пульс;

повышение температуры и сахара в крови.

Такое же влияние возможно при совместном приёме кофе с амфетаминами (СДВГ) или теофиллином (астма).

2. Гормоны щитовидки

Левотироксин - препарат, который требует точного режима приёма. Если выпить кофе в течение 30-60 минут после таблетки, усвоение может снизиться до 50%.

Почему это происходит:

кофе ускоряет моторику ЖКТ;

может связываться с веществом препарата в желудке;

в результате — симптомы гипотиреоза возвращаются, несмотря на правильный приём лекарства.

Аналогичная схема взаимодействия наблюдается с препаратами от остеопороза: алендронат и ризедронат тоже требуют пустого желудка и паузы перед завтраком.

3. Антидепрессанты и антипсихотики

Здесь всё сложнее.

SSRIs (например, сертралин) — кофеин может снизить их эффективность, мешая всасыванию.

Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин) и клозапин метаболизируются печеночным ферментом CYP1A2 — тем же, что и кофеин. В результате: действие препаратов может усилиться; побочные эффекты — возрасти; кофеин выводится медленнее — и вы дольше чувствуете "перегрузку".



Интересный факт: 2-3 чашки кофе могут повысить уровень клозапина в крови почти вдвое — на 97%.

4. Обезболивающие

Некоторые анальгетики (например, парацетамол с кофеином) действуют быстрее при приёме с кофе. Но:

желудок быстрее опустошается — препарат всасывается активнее;

повышается кислотность — это может вызвать раздражение или даже внутреннее кровотечение.

Проблема особенно актуальна, если в рационе уже много кофеина.

5. Препараты для сердца

Кофеин способен временно повышать давление и учащать пульс. Если вы принимаете лекарства от гипертонии или аритмий, кофе может свести их эффект на нет.

Решение: следите за реакцией организма. Иногда достаточно уменьшить дозу или перейти на декофеинизированный вариант.

Что делать, чтобы избежать проблем

Левотироксин и препараты от остеопороза принимайте натощак и подождите не менее 30-60 минут до кофе и еды.

Избегайте сочетания с препаратами от простуды , астмы и СДВГ — они усиливают побочные эффекты.

Если вы принимаете антидепрессанты или препараты от давления , проконсультируйтесь с врачом насчёт допустимого уровня кофеина.

Прислушивайтесь к себе - чувствительность к кофе у всех разная. Кому-то хватает трёх чашек, а кто-то реагирует на одну.

И главное: если не уверены — спросите у фармацевта или врача. Короткий разговор может избавить вас от недель неприятных ощущений и вернуть утренний кофе с чистой совестью.

3 факта о кофе и лекарствах

В жидкой форме левотироксин менее подвержен взаимодействию с кофе. Женщины усваивают кофеин медленнее, особенно во второй фазе менструального цикла. Генетические особенности (вариации CYP1A2) определяют, насколько быстро вы перерабатываете кофеин — от этого зависит и риск побочек.

Уточнения

Гипотирео́з (от греч. ὑπό (под) + θυρεοειδῶν (щитовидная железа)) — состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу.

