Скрытая угроза: как высокое потребление этого продукта влияет на риск рака толстой кишки

Американское онкологическое общество предупреждает: в этом году в США будет диагностировано 107 320 случаев рака толстой кишки. Ежегодно число заболевших среди людей младше 50 лет растет на три процента с 2011 года. В Венгрии от этой болезни каждый год умирают тысячи человек. Пока неизвестно, что вызывает эту тревожную тенденцию, но один из онкологов предполагает, что причиной могут быть сладкие напитки.
Врачи заметили, что молодые пациенты приходят с метастазами в печени, легких и других органах. Они исследовали различные факторы риска, включая воспалительные заболевания кишечника и прием лекарств, но не нашли связи. Затем они обратили внимание на рацион питания и обнаружили, что у пациентов на 4 стадии рака, впервые диагностированного, есть связь с высоким потреблением сахара, сообщает Unilad.
Доктор Эмма Шатофф из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке поделилась результатами исследования.
"Диета с высоким содержанием сахара включает ежедневное употребление сладких продуктов и напитков, таких как газированные напитки и конфеты", — пояснила эксперт.
В исследовании участвовали 303 пациента с раком толстой кишки на ранней стадии. Средний возраст составил 42 года, 51% участников были женщинами. У 112 пациентов был диагностирован рак 4 стадии, у остальных — стадии 1-3. В меньшей группе пациентов диетические факторы, такие как фрукты, овощи, рыба, птица, красное и обработанное мясо или молочные продукты, не показали связи с раком. Однако у тех, кто употреблял много сахара, вероятность агрессивного рака и метастазов была значительно выше.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.
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