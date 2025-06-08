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Скрытая угроза: как высокое потребление этого продукта влияет на риск рака толстой кишки

2:02
Здоровье

Американское онкологическое общество предупреждает: в этом году в США будет диагностировано 107 320 случаев рака толстой кишки. Ежегодно число заболевших среди людей младше 50 лет растет на три процента с 2011 года. В Венгрии от этой болезни каждый год умирают тысячи человек. Пока неизвестно, что вызывает эту тревожную тенденцию, но один из онкологов предполагает, что причиной могут быть сладкие напитки.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

Врачи заметили, что молодые пациенты приходят с метастазами в печени, легких и других органах. Они исследовали различные факторы риска, включая воспалительные заболевания кишечника и прием лекарств, но не нашли связи. Затем они обратили внимание на рацион питания и обнаружили, что у пациентов на 4 стадии рака, впервые диагностированного, есть связь с высоким потреблением сахара, сообщает Unilad.

Доктор Эмма Шатофф из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке поделилась результатами исследования.

"Диета с высоким содержанием сахара включает ежедневное употребление сладких продуктов и напитков, таких как газированные напитки и конфеты", — пояснила эксперт.

В исследовании участвовали 303 пациента с раком толстой кишки на ранней стадии. Средний возраст составил 42 года, 51% участников были женщинами. У 112 пациентов был диагностирован рак 4 стадии, у остальных — стадии 1-3. В меньшей группе пациентов диетические факторы, такие как фрукты, овощи, рыба, птица, красное и обработанное мясо или молочные продукты, не показали связи с раком. Однако у тех, кто употреблял много сахара, вероятность агрессивного рака и метастазов была значительно выше.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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