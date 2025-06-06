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Расширенные вены? Один старый способ помогает лучше кремов и процедур

1:53
Здоровье

Варикозное расширение вен — это не просто эстетическая проблема. По статистике, страдают до 40 % женщин и 20 % мужчин. Причины разные: от наследственности до сидячей работы и гормональных перепадов. Но в каждом случае вены подают сигнал: пора менять привычки.

Каблуки
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каблуки

Почему появляется варикоз

Вены расширяются из-за ослабления клапанов, которые должны не допускать обратный ток крови. Кровь застаивается, стенки растягиваются, появляются тяжесть, отёки, судороги и даже кожные изменения. Усугубляется ситуация при беременности, менопаузе, запорах и постоянном стоянии или сидении.

Что помогает

1. Движение — как лекарство.

Быстрая ходьба, плавание, велосипед, гимнастика для вен. Даже простые подъёмы на носки и "велосипед" лёжа дают результат — улучшают циркуляцию и облегчают отток крови.

2. Правильная поза.

Не скрещивать ноги, при возможности — поднимать выше уровня сердца.
Избегать тесной одежды и обуви без каблука или на шпильке.

3. Натуральная поддержка.

Помогают отвары каштана, гинкго, кора дуба — укрепляют сосуды и снимают воспаление.

Когда пора к врачу

Если варикоз уже выражен — не обойтись без специалиста. Современная диагностика и процедуры (лазер, радиочастота, склеротерапия) позволяют справиться с проблемой быстро и эффективно. В тяжёлых случаях проводится операция.

Холод лучше, чем тепло

Варикоз "боится" жары. Контрастные обливания, прохладные ванночки и душ снижают нагрузку. Горячие ванны и сауны — только вредят.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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