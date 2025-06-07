Острая еда убила её молча: девушка смеялась в блоге, пока рак не поставил точку

Может ли любовь к острой пище стоить жизни? История 25-летней китайской инфлюэнсерки Qianqian потрясла пользователей соцсетей и вызвала серьёзный отклик среди медиков. Девушка скончалась 24 мая от рака желудка — всего через год после постановки диагноза. Причиной болезни могла стать её многолетняя привычка к чрезмерному потреблению острой еды.
Сначала Qianqian списывала боли в животе на переутомление или лёгкое расстройство. Но когда симптомы стали невыносимыми, она прошла гастроскопию — исследование, позволяющее врачам осмотреть пищевод, желудок и начало тонкого кишечника. Диагноз оказался страшным. Несмотря на болезнь, девушка делилась своим состоянием с 10 тысячами подписчиков, надеясь на выздоровление. Однако в марте её состояние резко ухудшилось, и спустя два месяца она умерла.
После смерти Qianqian, доктор Ли Сицзинь, специалист по онкологии и гематологии, выступила с предостережением. Она объяснила, что постоянное раздражение слизистой желудка острыми продуктами, особенно перцем чили, может привести к хроническому воспалению и, как следствие, — к злокачественным опухолям.
"Польза перца очевидна, но в умеренных количествах. Когда речь идёт о ежедневной и чрезмерной острой пище — это уже опасность", — отметила врач.
Она также напомнила, что особую осторожность стоит проявлять и с маринованными продуктами, копчёностями и консервами, поскольку они содержат вещества, повреждающие желудочную оболочку.
Острый перец содержит капсаицин, который может снижать воспаление, но в больших дозах оказывает противоположный эффект.
Рак желудка чаще встречается в странах с высоким потреблением солёной, маринованной и острой пищи, таких как Южная Корея и Китай.
Гастроскопия — ключевой метод ранней диагностики рака желудка, но многие пациенты проходят её слишком поздно из-за страха или игнорирования симптомов.
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