Острая еда убила её молча: девушка смеялась в блоге, пока рак не поставил точку

Может ли любовь к острой пище стоить жизни? История 25-летней китайской инфлюэнсерки Qianqian потрясла пользователей соцсетей и вызвала серьёзный отклик среди медиков. Девушка скончалась 24 мая от рака желудка — всего через год после постановки диагноза. Причиной болезни могла стать её многолетняя привычка к чрезмерному потреблению острой еды.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Вздутие живота у девушки

Игнорируя сигналы организма

Сначала Qianqian списывала боли в животе на переутомление или лёгкое расстройство. Но когда симптомы стали невыносимыми, она прошла гастроскопию — исследование, позволяющее врачам осмотреть пищевод, желудок и начало тонкого кишечника. Диагноз оказался страшным. Несмотря на болезнь, девушка делилась своим состоянием с 10 тысячами подписчиков, надеясь на выздоровление. Однако в марте её состояние резко ухудшилось, и спустя два месяца она умерла.

Врачи предупреждают: острое — с осторожностью

После смерти Qianqian, доктор Ли Сицзинь, специалист по онкологии и гематологии, выступила с предостережением. Она объяснила, что постоянное раздражение слизистой желудка острыми продуктами, особенно перцем чили, может привести к хроническому воспалению и, как следствие, — к злокачественным опухолям.

"Польза перца очевидна, но в умеренных количествах. Когда речь идёт о ежедневной и чрезмерной острой пище — это уже опасность", — отметила врач.

Она также напомнила, что особую осторожность стоит проявлять и с маринованными продуктами, копчёностями и консервами, поскольку они содержат вещества, повреждающие желудочную оболочку.

Интересные факты по теме

Острый перец содержит капсаицин, который может снижать воспаление, но в больших дозах оказывает противоположный эффект. Рак желудка чаще встречается в странах с высоким потреблением солёной, маринованной и острой пищи, таких как Южная Корея и Китай. Гастроскопия — ключевой метод ранней диагностики рака желудка, но многие пациенты проходят её слишком поздно из-за страха или игнорирования симптомов.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

