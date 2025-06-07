Нужен нам для жизни — убивает изнутри: как холестерин превращается в смертельную ловушку

Можно ли умереть от молекулы, которая нужна нашему организму? Да, если это холестерин в избытке. Он способен превратиться в настоящую мину замедленного действия — образуя в артериях опасные бляшки, способные вызвать инсульт или инфаркт.
Холестерин — это липид, то есть жироподобное вещество, которое циркулирует в крови и доставляется к клеткам с помощью специальных переносчиков:
LDL (липопротеины низкой плотности) - именно они оседают на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. Именно этот холестерин называют "плохим".
HDL (липопротеины высокой плотности) - напротив, собирают избыточный холестерин и возвращают его в печень для переработки. Их называют "хорошими".
Чем выше уровень LDL, тем выше риск того, что сосуды начнут забиваться — особенно те, что питают сердце и мозг.
"Существуют разные виды инсультов. Есть геморрагические, вызванные аномалиями сосудов или гипертонией — они слабо зависят от холестерина. Но есть ишемические инсульты, вызванные тромбами или атеросклеротическими бляшками — вот они напрямую связаны с холестерином", — делится кардиохирург Софи Бауэр.
Когда бляшка перекрывает сосуд, снабжающий мозг, клетки начинают погибать без доступа кислорода. Это и есть инсульт.
Европейское кардиологическое общество рекомендует держать уровень LDL ниже 1 г/л. Но доктор Бауэр считает, что оптимально — даже до 0,7 или 0,5 г/л.
Уровень холестерина проверяют с помощью обычного анализа крови. При повышенных значениях могут назначить УЗИ сосудов (эхо-допплер). Если бляшки уже заметны, требуется медикаментозное лечение.
Первичная профилактика — это, в первую очередь, антихолестериновая диета:
исключить жирные сыры, сливки, колбасы и соусы,
заменить мясо рыбой и белым мясом,
выбирать обезжиренные молочные продукты.
Также необходимо ежедневное движение.
"При умеренном повышении холестерина физическая активность и правильное питание могут быть достаточными", — уверена доктор Бауэр.
Но если это не помогает, врач назначает препараты (например, статины).
Половина инфарктов случается у людей с нормальным общим холестерином - всё зависит от соотношения LDL и HDL.
Яичный желток долгое время считался "вредным", но современные исследования опровергают его связь с ростом LDL.
Генетическая предрасположенность может привести к повышенному холестерину даже у молодых и стройных людей.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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