ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

То, что долго считалось невозможным, стало реальностью. Австралийские исследователи сделали важнейший шаг в борьбе с ВИЧ — вирусом, от которого по-прежнему страдают десятки миллионов людей по всему миру. Команда из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне нашла способ "вывести" ВИЧ из его скрытого состояния внутри иммунных клеток человека — то, что раньше считалось недостижимым.

Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лаборатория

ВИЧ умеет прятаться

ВИЧ может "затаиться" в Т-клетках памяти — особых белых кровяных тельцах. Пока вирус в этом спящем состоянии, его не видят ни лекарства, ни иммунная система. Именно это делает ВИЧ таким коварным и сложным для полного излечения.

Но теперь учёным удалось изменить правила игры. Они разработали новый тип липидных наночастиц (LNP), с помощью которых смогли ввести мРНК внутрь этих клеток. Раньше считалось, что такие клетки не могут усваивать LNP, а значит, доставка туда мРНК невозможна.

"Слишком хорошо, чтобы быть правдой"

По словам исследовательницы и одной из авторов работы, доктора Паулы Севал (Paula Cevaal), результаты первых опытов казались настолько успешными, что команда решила их перепроверить. Но и повторные тесты дали тот же поразительный эффект.

"Мы были потрясены, насколько всё изменилось: раньше это не работало вообще — а теперь сработало идеально. Мы все были в шоке", — сказала Севал в интервью The Guardian.

Теперь, когда вирус становится "видимым" для иммунной системы, появляется шанс на его полное устранение — возможно, вплоть до излечения.

Что дальше

Исследования пока проводились в лабораторных условиях — с клетками людей, живущих с ВИЧ. Следующим шагом станет проверка, сможет ли иммунитет действительно уничтожить активированный вирус. Но до клинических испытаний на людях пройдут ещё годы — необходима тщательная проверка безопасности метода.

Почему это важно

Сейчас более 40 миллионов человек в мире живут с ВИЧ и вынуждены ежедневно принимать лекарства, чтобы подавлять вирус и не допускать его передачи. Несмотря на успехи современной терапии, вирус всё ещё смертельно опасен: по данным ООН, в 2023 году каждую минуту умирал один человек от осложнений, связанных с ВИЧ.

Три факта, которые стоит знать:

ВИЧ-инфицированные клетки могут оставаться в "спячке" более 10 лет, не проявляя активности. Липидные наночастицы (LNP) активно использовались в мРНК-вакцинах от COVID-19 — теперь их модифицировали для борьбы с ВИЧ. Удаление "резервуаров" спящего ВИЧ — один из ключевых шагов к созданию настоящего лекарства, а не просто терапии.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

