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Погода убивает не хуже стресса: вот кто попадает под удар первым

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Здоровье

Резкие смены погоды напрямую отражаются на работе сердечно-сосудистой системы — и это касается как людей с гипертонией, так и с пониженным давлением. Изменения температуры, влажности и атмосферного давления запускают в организме физиологические реакции, которые регулируют тонус сосудов и работу сердца.

Головная боль
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Головная боль

Зимой давление растёт, летом — падает

Когда на улице становится холодно, сосуды сужаются, и сердцу приходится работать активнее, чтобы прокачать кровь. Это вызывает скачки давления у гипертоников. В жару — наоборот: сосуды расширяются, и у людей с предрасположенностью к гипотонии может резко упасть давление, что вызывает слабость, головокружение и снижение концентрации.

Атмосферное давление: опасность со стороны неба

Падение барометрического давления часто сопровождается головной болью, ощущением тяжести и даже обмороками. Особенно это актуально в сезоны резких переходов — весной и осенью. В такие периоды у метеочувствительных людей происходят самые выраженные скачки давления.

Высокая влажность в сочетании с циклонами дополнительно нагружает организм, нарушая терморегуляцию и водно-солевой баланс.

Кто в зоне риска

Особую осторожность должны соблюдать:

  • люди старше 65 лет;

  • пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

  • метеозависимые люди.

Для них важно регулярно измерять давление — утром и вечером, особенно в периоды погодных скачков. Это помогает врачам корректировать терапию и избегать осложнений.

Советы от кардиолога

По словам д-ра Симоны Ивановой из клиники Acibadem City Clinic, важно строго соблюдать приём лекарств. Даже небольшое опоздание может вызвать нежелательные изменения давления. Если возникают боли в груди или показатели превышают норму — срочно к врачу.

Также врачи советуют:

  • соблюдать диету с овощами, фруктами и рыбой;

  • заниматься умеренными кардионагрузками;

  • адаптировать режим дня под сезон.

Что делать при пониженном давлении

Для гипотоников особенно важно:

  • пить достаточно воды, особенно в жару;

  • не забывать про немного соли в рационе;

  • в случае резкого упадка — можно выпить чашку крепкого чая или кофе;

  • вставать с постели медленно, чтобы избежать ортостатического обморока;

  • в тяжёлых случаях носить компрессионные чулки.

Магнитные бури и влажность — повод отдохнуть

Во время резких скачков влажности или магнитных бурь врачи рекомендуют снизить физическую активность, больше отдыхать и спать не менее восьми часов. Путешествия в плохую погоду, особенно на самолётах или поездах, лучше отложить.

Для гипертоников особенно вредны алкоголь и избыток углеводов — они усиливают перепады давления.

Ведите дневник здоровья

Записывайте:

  • дату и время измерений,

  • показатели давления,

  • погодные условия,

  • приём пищи и лекарств.

Это поможет врачу точнее адаптировать лечение и избежать осложнений.

Природа "давит" не случайно

Понимание механизмов помогает лучше справляться с метеозависимостью. При холоде сосуды сужаются (вазоконстрикция), при жаре — расширяются (вазодилатация). Плюс к этому — влияние давления и влажности. Вывод один: важно не игнорировать сигналы тела.

Профилактика — главный союзник:

  • регулярные осмотры,

  • стабильный режим,

  • контроль стресса,

  • адекватный питьевой режим,

  • строгое соблюдение терапии.

Так можно пережить любые погодные "бури" без последствий.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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