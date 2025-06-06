Погода убивает не хуже стресса: вот кто попадает под удар первым

3:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Резкие смены погоды напрямую отражаются на работе сердечно-сосудистой системы — и это касается как людей с гипертонией, так и с пониженным давлением. Изменения температуры, влажности и атмосферного давления запускают в организме физиологические реакции, которые регулируют тонус сосудов и работу сердца.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Головная боль

Зимой давление растёт, летом — падает

Когда на улице становится холодно, сосуды сужаются, и сердцу приходится работать активнее, чтобы прокачать кровь. Это вызывает скачки давления у гипертоников. В жару — наоборот: сосуды расширяются, и у людей с предрасположенностью к гипотонии может резко упасть давление, что вызывает слабость, головокружение и снижение концентрации.

Атмосферное давление: опасность со стороны неба

Падение барометрического давления часто сопровождается головной болью, ощущением тяжести и даже обмороками. Особенно это актуально в сезоны резких переходов — весной и осенью. В такие периоды у метеочувствительных людей происходят самые выраженные скачки давления.

Высокая влажность в сочетании с циклонами дополнительно нагружает организм, нарушая терморегуляцию и водно-солевой баланс.

Кто в зоне риска

Особую осторожность должны соблюдать:

люди старше 65 лет;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

метеозависимые люди.

Для них важно регулярно измерять давление — утром и вечером, особенно в периоды погодных скачков. Это помогает врачам корректировать терапию и избегать осложнений.

Советы от кардиолога

По словам д-ра Симоны Ивановой из клиники Acibadem City Clinic, важно строго соблюдать приём лекарств. Даже небольшое опоздание может вызвать нежелательные изменения давления. Если возникают боли в груди или показатели превышают норму — срочно к врачу.

Также врачи советуют:

соблюдать диету с овощами, фруктами и рыбой;

заниматься умеренными кардионагрузками;

адаптировать режим дня под сезон.

Что делать при пониженном давлении

Для гипотоников особенно важно:

пить достаточно воды, особенно в жару;

не забывать про немного соли в рационе;

в случае резкого упадка — можно выпить чашку крепкого чая или кофе;

вставать с постели медленно, чтобы избежать ортостатического обморока;

в тяжёлых случаях носить компрессионные чулки.

Магнитные бури и влажность — повод отдохнуть

Во время резких скачков влажности или магнитных бурь врачи рекомендуют снизить физическую активность, больше отдыхать и спать не менее восьми часов. Путешествия в плохую погоду, особенно на самолётах или поездах, лучше отложить.

Для гипертоников особенно вредны алкоголь и избыток углеводов — они усиливают перепады давления.

Ведите дневник здоровья

Записывайте:

дату и время измерений,

показатели давления,

погодные условия,

приём пищи и лекарств.

Это поможет врачу точнее адаптировать лечение и избежать осложнений.

Природа "давит" не случайно

Понимание механизмов помогает лучше справляться с метеозависимостью. При холоде сосуды сужаются (вазоконстрикция), при жаре — расширяются (вазодилатация). Плюс к этому — влияние давления и влажности. Вывод один: важно не игнорировать сигналы тела.

Профилактика — главный союзник:

регулярные осмотры,

стабильный режим,

контроль стресса,

адекватный питьевой режим,

строгое соблюдение терапии.

Так можно пережить любые погодные "бури" без последствий.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

