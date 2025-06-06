Забудьте про мази и растирки: обычная фольга творит с телом нечто удивительное

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Казалось бы, обычный рулон алюминиевой фольги — что может быть проще? Но именно этот предмет, лежащий почти в каждом кухонном ящике, неожиданно стал героем обсуждений в социальных сетях и WhatsApp-группах в Аргентине. Всё из-за домашнего лайфхака: обернуть руку или другую часть тела фольгой на ночь — якобы это помогает при болях.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Не только для еды: фольга в роли "домашнего терапевта"

Фольга давно известна своей способностью сохранять тепло. Именно на этом и основан популярный метод: обмотав ею больное место, можно удержать тепло тела, расслабить мышцы и уменьшить дискомфорт.

Как это работает:

Фольгу прикладывают к больной зоне (руке, ноге, спине).

Зафиксировать нужно без сильного сдавливания — например, эластичным бинтом или просто аккуратно обмотать.

Оставляют фольгу на несколько часов, чаще всего — на ночь.

Многие утверждают, что уже с утра чувствуют значительное облегчение.

Ещё один способ — для усталых ног

Другой "народный" способ применения — обернуть фольгой стопы на 30 минут после тяжёлого дня. Это, по словам пользователей, помогает улучшить циркуляцию крови и снять ощущение тяжести. Особенно его ценят те, кто проводит много времени на ногах или носит неудобную обувь.

А может, и от простуды

Некоторые утверждают, что прикладывание фольги к рукам или ступням на несколько дней помогает справиться с симптомами простуды. Научных подтверждений этому нет, но учитывая простоту и доступность метода, многие пробуют — вдруг действительно сработает?

Важно помнить

Этот метод не имеет официального медицинского подтверждения и не может заменить консультацию врача. Он подойдёт лишь как временная поддержка при незначительных болях или после физической нагрузки. При серьёзных или хронических проблемах необходимо обращаться к специалисту.

3 интересных факта по теме:

В китайской медицине фольга использовалась в компрессах для удержания тепла и стимуляции точек давления. Военные США во времена Холодной войны тестировали алюминиевую фольгу как изолятор в экстренных одеялах. Некоторые физиотерапевты используют термофольгу в сочетании с прогреванием при восстановлении после травм.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.

