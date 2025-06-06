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Этот орех тормозит старение и защищает сердце — но есть нюанс

1:34
Здоровье

Всё больше исследований подтверждают: грецкий орех — это не просто вкусная закуска, а настоящий природный биостимулятор.

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Его называют "пищей для мозга" и "щитком от старения". Но, как и у любого суперпродукта, у него есть своя тонкая грань пользы.

Почему именно грецкий?

Грецкий орех богат омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и полифенолами — веществами, которые борются со свободными радикалами, замедляя старение клеток.

Уже 4-5 орехов в день помогают:

  • улучшить работу сердечно-сосудистой системы,
  • снизить уровень "плохого" холестерина,
  • поддерживать ясность ума и улучшать память,
  • сохранять упругость кожи.

Многие геронтологи включают его в рацион как элемент антивозрастной диеты.

А где подвох?

Проблема в калорийности и дозировке. Всего 100 грамм орехов — это около 650 ккал. Переедание может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Также грецкие орехи — сильный аллерген, и людям с чувствительным ЖКТ или склонностью к сыпям лучше соблюдать осторожность.

Кроме того, не стоит покупать очищенные орехи впрок — они быстро прогоркают, теряя все полезные свойства и даже становясь вредными из-за окисленных жиров.

Грецкий орех — мощный союзник для молодости и сердца, если не злоупотреблять. Лучше немного, но регулярно и в цельной скорлупе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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