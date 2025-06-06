Пахнет не от вас — это тело подаёт тревожный сигнал: вот что за этим стоит

Человеческое тело устроено так, что в норме оно практически не имеет запаха. Но если вы или кто-то из близких сталкиваетесь с устойчивым неприятным запахом, даже после гигиенических процедур, — это может быть не только вопросом гигиены, но и сигналом от организма: что-то идёт не так.
Разберёмся, почему возникает стойкий запах тела и какие могут быть причины.
Активность бактерий
На поверхности кожи обитает множество микробов. Они расщепляют пот, особенно в тёплых, влажных участках (подмышки, пах), и в результате этого образуются пахучие соединения.
Гиперактивность потовых желез
При сильном потоотделении (гипергидрозе) пот не успевает испаряться и становится отличной средой для бактерий. Чем дольше он задерживается на коже — тем сильнее запах.
Внутренние болезни
Иногда запах — это прямое следствие нарушений в работе внутренних органов, гормонального сбоя или редких генетических заболеваний.
Если пот густой, липкий и появляется не после физической активности, а, например, в покое или на фоне стресса, — возможно, активизировались апокриновые железы. Их работа связана с нервной системой и эндокринными процессами.
Такой пот имеет резкий, выраженный запах и может быть сигналом:
хронического стресса;
гормонального сбоя;
проблем с метаболизмом.
Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается расщепление триметиламина — соединения с характерным запахом тухлой рыбы. Организм выделяет его через пот, дыхание и мочу. К сожалению, специфического лечения нет, но контроль над диетой (исключение рыбы, яиц, печени) может смягчить проявления.
Частая причина неприятного запаха у женщин, напоминающего тухлую рыбу. Возникает из-за дисбаланса микрофлоры влагалища. Требует немедленного медицинского вмешательства: здесь важно не затягивать и не заниматься самолечением.
Если человек пахнет потом, даже не прикладывая физических усилий, — возможно, его потовые железы особенно активны, а кожа — чувствительна к грибкам и бактериям. Это состояние нельзя полностью устранить, но можно держать под контролем:
использовать антибактериальное мыло;
применять дезинфицирующие лосьоны;
носить натуральную одежду и чаще менять её.
Иногда неприятный запах исходит не от тела, а от волос и кожи головы. Если к нему добавляются:
зуд;
шелушение;
выпадение волос —
возможно, речь о себорейном дерматите. Это хроническое кожное заболевание, которое усугубляется при нарушении гормонального фона, повышении уровня холестерина или ослаблении иммунитета.
Потовые железы у мужчин и женщин различаются по типу и количеству. У мужчин пот интенсивнее, но у женщин он быстрее вступает в реакцию с бактериями.
Некоторые болезни можно заподозрить по характерному запаху: при диабете пот может пахнуть ацетоном, а при заболеваниях печени — тухлой печенью.
Аромат тела влияет на выбор партнёра. Люди бессознательно тянутся к тем, чей естественный запах воспринимается как приятный — это связано с совместимостью иммунных систем.
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