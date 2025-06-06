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Пахнет не от вас — это тело подаёт тревожный сигнал: вот что за этим стоит

3:46
Здоровье

Человеческое тело устроено так, что в норме оно практически не имеет запаха. Но если вы или кто-то из близких сталкиваетесь с устойчивым неприятным запахом, даже после гигиенических процедур, — это может быть не только вопросом гигиены, но и сигналом от организма: что-то идёт не так.

Запах изо рта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запах изо рта

Разберёмся, почему возникает стойкий запах тела и какие могут быть причины.

Три основные причины неприятного запаха

  1. Активность бактерий
    На поверхности кожи обитает множество микробов. Они расщепляют пот, особенно в тёплых, влажных участках (подмышки, пах), и в результате этого образуются пахучие соединения.

  2. Гиперактивность потовых желез
    При сильном потоотделении (гипергидрозе) пот не успевает испаряться и становится отличной средой для бактерий. Чем дольше он задерживается на коже — тем сильнее запах.

  3. Внутренние болезни
    Иногда запах — это прямое следствие нарушений в работе внутренних органов, гормонального сбоя или редких генетических заболеваний.

Когда запах — тревожный сигнал

Липкий пот со стойким запахом

Если пот густой, липкий и появляется не после физической активности, а, например, в покое или на фоне стресса, — возможно, активизировались апокриновые железы. Их работа связана с нервной системой и эндокринными процессами.

Такой пот имеет резкий, выраженный запах и может быть сигналом:

  • хронического стресса;

  • гормонального сбоя;

  • проблем с метаболизмом.

Синдром рыбного запаха (триметиламинурия)

Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается расщепление триметиламина — соединения с характерным запахом тухлой рыбы. Организм выделяет его через пот, дыхание и мочу. К сожалению, специфического лечения нет, но контроль над диетой (исключение рыбы, яиц, печени) может смягчить проявления.

Бактериальный вагиноз

Частая причина неприятного запаха у женщин, напоминающего тухлую рыбу. Возникает из-за дисбаланса микрофлоры влагалища. Требует немедленного медицинского вмешательства: здесь важно не затягивать и не заниматься самолечением.

Запах как после тренажёрного зала — даже без нагрузки

Если человек пахнет потом, даже не прикладывая физических усилий, — возможно, его потовые железы особенно активны, а кожа — чувствительна к грибкам и бактериям. Это состояние нельзя полностью устранить, но можно держать под контролем:

  • использовать антибактериальное мыло;

  • применять дезинфицирующие лосьоны;

  • носить натуральную одежду и чаще менять её.

Когда пахнет кожа головы

Иногда неприятный запах исходит не от тела, а от волос и кожи головы. Если к нему добавляются:

  • зуд;

  • шелушение;

  • выпадение волос —

возможно, речь о себорейном дерматите. Это хроническое кожное заболевание, которое усугубляется при нарушении гормонального фона, повышении уровня холестерина или ослаблении иммунитета.

Три интересных факта:

  • Потовые железы у мужчин и женщин различаются по типу и количеству. У мужчин пот интенсивнее, но у женщин он быстрее вступает в реакцию с бактериями.

  • Некоторые болезни можно заподозрить по характерному запаху: при диабете пот может пахнуть ацетоном, а при заболеваниях печени — тухлой печенью.

  • Аромат тела влияет на выбор партнёра. Люди бессознательно тянутся к тем, чей естественный запах воспринимается как приятный — это связано с совместимостью иммунных систем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Николаев Николай
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