Этот завтрак может вызвать воспаление: даже если вы считаете его полезным

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2:17
Здоровье

Когда организм расщепляет пурины — вещества, содержащиеся в продуктах и вырабатывающиеся естественным путём, — образуется побочный продукт: мочевая кислота. В норме она растворяется в крови, фильтруется почками и выводится с мочой. Но иногда система даёт сбой — и начинается череда неприятных последствий.

Тошнота
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тошнота

Почему уровень мочевой кислоты повышается

Причины могут быть разными:

  • избыток пуринов в рационе;
  • генетическая предрасположенность;
  • заболевания почек, ожирение, гипертония или диабет;
  • приём некоторых препаратов (в том числе диуретиков);
  • чрезмерное потребление алкоголя и напитков с фруктозой.

Когда почки не справляются с выведением или кислота вырабатывается в избытке, возникает гиперурикемия — повышенный уровень мочевой кислоты в крови. Это может привести к развитию подагры, воспалительного заболевания суставов, сопровождающегося сильной болью и отёками.

Что нельзя есть при высоком уровне мочевой кислоты

Чтобы избежать обострений, важно следить за рационом. Вот что стоит исключить или строго ограничить:

  • Субпродукты: печень, почки, мозги — настоящие "бомбы" по содержанию пуринов.
  • Красное мясо: говядина, свинина, баранина — желательно сократить до минимума.
  • Колбасы, бекон, сосиски: обработанное мясо также под запретом.
  • Некоторые морепродукты: мидии, креветки, сардины и раки.
  • Рыба с высоким содержанием пуринов: тунец, форель, анчоусы.
  • Алкоголь (особенно пиво) и сладкие напитки с фруктозой.
  • Жирные блюда и жареная еда, а также некоторые овощи (шпинат, спаржа, грибы) — употребляйте умеренно.

Интересно, что даже полезная рыба может спровоцировать приступ подагры, если есть её слишком много. Исследования показывают: обильное потребление продуктов с пуринами увеличивает риск повторных приступов почти в 5 раз.

Можно ли есть яйца

Хорошие новости: яйца не провоцируют подагру. Более того, они могут способствовать снижению уровня мочевой кислоты и уменьшить риск её повышения в крови.

Уточнения

Мочевая кислота (лат  Acidum uricum, формула — C5H4N4O3) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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