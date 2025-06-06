Этот завтрак может вызвать воспаление: даже если вы считаете его полезным

Когда организм расщепляет пурины — вещества, содержащиеся в продуктах и вырабатывающиеся естественным путём, — образуется побочный продукт: мочевая кислота. В норме она растворяется в крови, фильтруется почками и выводится с мочой. Но иногда система даёт сбой — и начинается череда неприятных последствий.
Причины могут быть разными:
Когда почки не справляются с выведением или кислота вырабатывается в избытке, возникает гиперурикемия — повышенный уровень мочевой кислоты в крови. Это может привести к развитию подагры, воспалительного заболевания суставов, сопровождающегося сильной болью и отёками.
Чтобы избежать обострений, важно следить за рационом. Вот что стоит исключить или строго ограничить:
Интересно, что даже полезная рыба может спровоцировать приступ подагры, если есть её слишком много. Исследования показывают: обильное потребление продуктов с пуринами увеличивает риск повторных приступов почти в 5 раз.
Хорошие новости: яйца не провоцируют подагру. Более того, они могут способствовать снижению уровня мочевой кислоты и уменьшить риск её повышения в крови.
Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C5H4N4O3) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.
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