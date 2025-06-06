Этот завтрак может вызвать воспаление: даже если вы считаете его полезным

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда организм расщепляет пурины — вещества, содержащиеся в продуктах и вырабатывающиеся естественным путём, — образуется побочный продукт: мочевая кислота. В норме она растворяется в крови, фильтруется почками и выводится с мочой. Но иногда система даёт сбой — и начинается череда неприятных последствий.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тошнота

Почему уровень мочевой кислоты повышается

Причины могут быть разными:

избыток пуринов в рационе;

генетическая предрасположенность;

заболевания почек, ожирение, гипертония или диабет;

приём некоторых препаратов (в том числе диуретиков);

чрезмерное потребление алкоголя и напитков с фруктозой.

Когда почки не справляются с выведением или кислота вырабатывается в избытке, возникает гиперурикемия — повышенный уровень мочевой кислоты в крови. Это может привести к развитию подагры, воспалительного заболевания суставов, сопровождающегося сильной болью и отёками.

Что нельзя есть при высоком уровне мочевой кислоты

Чтобы избежать обострений, важно следить за рационом. Вот что стоит исключить или строго ограничить:

Субпродукты: печень, почки, мозги — настоящие "бомбы" по содержанию пуринов.

Красное мясо: говядина, свинина, баранина — желательно сократить до минимума.

Колбасы, бекон, сосиски: обработанное мясо также под запретом.

Некоторые морепродукты: мидии, креветки, сардины и раки.

Рыба с высоким содержанием пуринов: тунец, форель, анчоусы.

Алкоголь (особенно пиво) и сладкие напитки с фруктозой.

Жирные блюда и жареная еда, а также некоторые овощи (шпинат, спаржа, грибы) — употребляйте умеренно.

Интересно, что даже полезная рыба может спровоцировать приступ подагры, если есть её слишком много. Исследования показывают: обильное потребление продуктов с пуринами увеличивает риск повторных приступов почти в 5 раз.

Можно ли есть яйца

Хорошие новости: яйца не провоцируют подагру. Более того, они могут способствовать снижению уровня мочевой кислоты и уменьшить риск её повышения в крови.

Уточнения

Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C 5 H 4 N 4 O 3 ) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.

