Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы

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2:22
Здоровье

Можно ли с помощью простого продукта из магазина снизить холестерин и уменьшить воспаление в организме? Новое исследование даёт положительный ответ. Всего одна ежедневная порция нута или чёрной фасоли способна принести ощутимую пользу здоровью — и это не миф, а научные данные.

Салат с фасолью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с фасолью

Что изучали

В течение 12 недель 72 участника с преддиабетом ежедневно употребляли одну из трёх опций: 160 г варёного нута, 170 г варёной чёрной фасоли или рис (контрольная группа). Исследование, представленные на ежегодной конференции Американского общества питания во Флориде, пока не прошло независимую научную экспертизу — но его результаты уже вызывают интерес.

Нут против холестерина

Участники, которые ежедневно ели нут, показали заметное снижение общего холестерина: с 200,4 мг/дл до 185,8 мг/дл. Это серьёзный сдвиг, особенно учитывая, что речь идёт всего о 12 неделях.

Чёрная фасоль снижает воспаление

А те, кто выбрал чёрную фасоль, продемонстрировали снижение уровня воспалительного маркера — интерлейкина-6. Его концентрация в крови уменьшилась с 2,57 до 1,88 пг/мл. Это особенно важно для людей с хроническим воспалением на фоне преддиабета.

Что говорят учёные

Морганн Смит из Иллинойсского технологического института объясняет:

"У людей с преддиабетом часто наблюдаются нарушения липидного обмена и хроническое маловыраженное воспаление — оба этих фактора связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Наше исследование показало, что потребление бобовых может существенно улучшить эти показатели. Хотя уровень сахара в крови не изменился, снижение холестерина и воспаления — уже значимый результат".
Смит отмечает: эффект проявился у людей с преддиабетом, но фасоль и нут полезны для всех — особенно если заменить ими менее здоровые продукты. Подойдут как консервированные, так и сушёные или замороженные бобовые.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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