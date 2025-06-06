Вместо крыльев — тахикардия: энергетики признали угрозой в Европе, но не у нас

Неконтролируемое увлечение энергетическими напитками может стоить здоровья — а иногда и жизни. Об этом предупреждают кардиологи, включая ассистента кафедры факультетской терапии Кабардино-Балкарского государственного университета. Они опираются на результаты последнего исследования, показавшего пугающую статистику влияния энергетиков на организм человека.
Несмотря на иллюзию бодрости, энергетик не добавляет силы, а активизирует внутренние резервы организма.
"Энергетик не дает энергию — он просто открывает доступ к внутренним резервам. Это ведет к истощению и перенапряжению нервной системы", — сообщает эксперт.
Такой "вброс" сил оборачивается нервным перевозбуждением, бессонницей, эмоциональной нестабильностью и депрессией.
Медики зафиксировали следующие эффекты при регулярном употреблении энергетиков:
Повышенное артериальное давление
Учащенное сердцебиение
Рост уровня сахара
Нарушения сердечного ритма
Риск гипертонии, диабета, внезапной смерти
Особенно уязвимы люди с заболеваниями:
Сердечно-сосудистой системы
Печени и поджелудочной железы
Нервной системы
У них энергетики могут спровоцировать острые приступы.
Интересный факт: в ряде стран ЕС энергетики продаются исключительно в аптеках.
Такой шаг был предпринят после зарегистрированных летальных исходов, связанных с их употреблением.
Основные компоненты энергетиков вызывают тревогу:
Кофеин - вызывает привыкание и обезвоживает
Таурин и глюкуронолактон - в 500 раз превышают суточную норму, особенно в 2 банках напитка
Витамины группы B - в избытке вредят нервной системе
Такая концентрация может вызвать тремор, слабость и тахикардию.
Кроме того, из-за высокой кислотности энергетики разрушают слизистую желудка и кишечника — врачи предупреждают о росте язвенной болезни среди молодежи.
Врачи настаивают: существуют безопасные способы поддержания энергии без вреда для организма:
Полноценный сон
Здоровое питание
Физическая активность
Натуральные адаптогены (женьшень, элеутерококк)
Первый энергетический напиток был выпущен в Японии в 1960-х годах для восстановления после болезни.
Употребление энергетиков вместе с алкоголем резко повышает риск сердечного приступа.
В некоторых школах Великобритании запрещены энергетики — ученикам запрещено приносить их даже в рюкзаке.
Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
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