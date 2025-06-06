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Вместо крыльев — тахикардия: энергетики признали угрозой в Европе, но не у нас

2:53
Здоровье

Неконтролируемое увлечение энергетическими напитками может стоить здоровья — а иногда и жизни. Об этом предупреждают кардиологи, включая ассистента кафедры факультетской терапии Кабардино-Балкарского государственного университета. Они опираются на результаты последнего исследования, показавшего пугающую статистику влияния энергетиков на организм человека.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Энергия — мнимая: как работает энергетик

Несмотря на иллюзию бодрости, энергетик не добавляет силы, а активизирует внутренние резервы организма.

"Энергетик не дает энергию — он просто открывает доступ к внутренним резервам. Это ведет к истощению и перенапряжению нервной системы", — сообщает эксперт.

Такой "вброс" сил оборачивается нервным перевозбуждением, бессонницей, эмоциональной нестабильностью и депрессией.

Риски для сердца и не только

Медики зафиксировали следующие эффекты при регулярном употреблении энергетиков:

  • Повышенное артериальное давление

  • Учащенное сердцебиение

  • Рост уровня сахара

  • Нарушения сердечного ритма

  • Риск гипертонии, диабета, внезапной смерти

Особенно уязвимы люди с заболеваниями:

  • Сердечно-сосудистой системы

  • Печени и поджелудочной железы

  • Нервной системы

У них энергетики могут спровоцировать острые приступы.

Где уже запретили энергетики

Интересный факт: в ряде стран ЕС энергетики продаются исключительно в аптеках.
Такой шаг был предпринят после зарегистрированных летальных исходов, связанных с их употреблением.

Что скрывает состав

Основные компоненты энергетиков вызывают тревогу:

  • Кофеин - вызывает привыкание и обезвоживает

  • Таурин и глюкуронолактон - в 500 раз превышают суточную норму, особенно в 2 банках напитка

  • Витамины группы B - в избытке вредят нервной системе

Такая концентрация может вызвать тремор, слабость и тахикардию.

Кроме того, из-за высокой кислотности энергетики разрушают слизистую желудка и кишечника — врачи предупреждают о росте язвенной болезни среди молодежи.

Есть ли альтернатива

Врачи настаивают: существуют безопасные способы поддержания энергии без вреда для организма:

  • Полноценный сон

  • Здоровое питание

  • Физическая активность

  • Натуральные адаптогены (женьшень, элеутерококк)

3 дополнительных факта:

  1. Первый энергетический напиток был выпущен в Японии в 1960-х годах для восстановления после болезни.

  2. Употребление энергетиков вместе с алкоголем резко повышает риск сердечного приступа.

  3. В некоторых школах Великобритании запрещены энергетики — ученикам запрещено приносить их даже в рюкзаке.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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