Волосы, как после маски, и крепкие ногти — вот что ест ухоженная женщина

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 60 многие замечают: волосы теряют блеск, а ногти — прочность. Но списывать всё на возраст не стоит. Часто причина кроется в нехватке питательных веществ, а решение — в тарелке, а не в салоне.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Некоторые продукты буквально работают как "стройматериалы красоты", насыщая организм омега-3, биотином, белком и витаминами. Главное — включать их в рацион регулярно, а не от случая к случаю.

Рыба — блеск и объём без масок

Лосось — не просто вкусная рыба, а кладезь омега-3 кислот. Эти жиры питают кожу головы, борются с сухостью и придают волосам здоровый блеск. Достаточно 2-3 порций в неделю — и никакой перхоти.

Миндаль — "маникюр" изнутри

Горсть миндаля в день — и ногти перестают слоиться. Всё дело в биотине: этот витамин укрепляет структуру и помогает отрастить крепкие ногтевые пластины.

Яйца — кератин в чистом виде

Куриные яйца богаты белком и серой — ключевыми элементами для синтеза кератина. А это основа прочных волос и ногтей. Варите, запекайте, добавляйте в салаты — яйца универсальны.

Шпинат — в тарелке, а не в креме

Железо и витамин С в шпинате улучшают кровообращение кожи головы и укрепляют корни волос. А заодно и ногти становятся менее ломкими. Можно добавить в суп, смузи или просто потушить.

Семена льна — маленькие, да удаленькие

Размолотые семечки льна насыщают организм жирными кислотами, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Приятный бонус — лёгкий ореховый вкус в каше или йогурте.

Всё работает в комплексе

Употребляйте эти продукты каждый день — и уже через месяц заметите: волосы стали гуще, а ногти больше не слоятся. Красота — это не возраст, а регулярность.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

