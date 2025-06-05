Без кофеина, но с побочками: как цикорий может навредить желудку

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие в поисках здоровой альтернативы кофе выбирают цикорий. Он обещает спокойствие вместо дрожи в руках и пользы — с горкой. И вправду: ни капли кофеина, зато целый букет минералов, витаминов и клетчатки. Кажется, почти эликсир.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Особенно радует, что напиток богат инулином — разновидностью клетчатки, которая помогает пищеварению и поддерживает здоровье кишечника. Но за кажущейся идиллией прячется несколько нюансов, о которых стоит знать.

Во-первых, отсутствие кофеина — не всегда плюс. Если с утра глаза не открываются и голова отказывается думать, цикорий тут не спасёт. Бодрости от него не дождёшься — мягкий, расслабляющий, но не тонизирующий эффект.

Во-вторых, именно инулин, за который так любят этот напиток, способен испортить впечатление. В больших дозах он вызывает вздутие, дискомфорт и метеоризм. А значит, три кружки в день — это максимум, если не хочется знакомиться с побочными эффектами поближе.

Цикорий — это не панацея. Это просто напиток. Да, полезный, но только если употреблять его с умом. Вкусно, мягко, но без фанатизма.

Уточнения

Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные.

