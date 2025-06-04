Сплетни на работе: теперь не вредная привычка, а рецепт долголетия — учёные одобрили

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хорошие новости для тех, кто любит "перемыть косточки" коллегам у кофемашины. Оказывается, офисные сплетни не только не вредны, но даже полезны для здоровья!

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.

Учёные (наконец-то!) заявили: обсуждение чужих промахов, успехов и новых нарядов — это способ эмоциональной разрядки и важный элемент социализации.

По словам исследователей, в процессе "пересуда" человек снимает стресс, чувствует себя частью коллектива и даже укрепляет связи в команде. Видимо, когда вы в третий раз пересказываете, как Петров из бухгалтерии опоздал на Zoom, вы не просто сплетничаете — вы заботитесь о ментальном здоровье своём и коллектива.

Так что в следующий раз, когда кто-то скажет: "Сплетничать некрасиво", — смело отвечайте: "Это психогигиена!". Главное, не забывайте про меру. Ведь одно дело — полезная эмоциональная разрядка, и совсем другое — регулярные сеансы "корпоративной инквизиции".