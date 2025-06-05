Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что для хорошей гидратации нужно просто пить как можно больше воды. Но на деле это не всегда полезно. Если вы постоянно бегаете в туалет, а моча становится почти прозрачной — это признаки переувлажнения организма. Да-да, слишком много воды может навредить.

Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чашка кофе

Кроме того, если пить воду между приёмами пищи, особенно на пустой желудок, она просто быстро проходит сквозь организм, не успевая как следует усвоиться.

Три напитка, которые увлажняют лучше воды

Исследование 2015 года показало: некоторые напитки увлажняют тело эффективнее, чем обычная вода. Всё потому, что они содержат не только воду, но и питательные вещества, которые помогают организму удерживать влагу.

Молоко

Молоко — один из лидеров по гидратации. В нём есть аминокислоты, жиры, витамины и минералы. Благодаря этому организм удерживает воду дольше. Как объясняет профессор Университета Аппалачи Дэвид Ниман, такие напитки гораздо лучше справляются с задачей увлажнения.

Чай

Чай, особенно зелёный или травяной, не только успокаивает, но и помогает поддерживать водный баланс. И вопреки мифу, содержащийся в чае кофеин не "вымывает" воду из организма, если пить его в умеренных количествах.

Апельсиновый сок

Свежевыжатый сок богат не только жидкостью, но и натуральными сахарами и витаминами. Он помогает воде задерживаться в организме дольше. Врачи советуют пить такие напитки медленно, чтобы почки не перегружались, и лучше — во время или перед едой.

Интересные факты:

Вода из фруктов, таких как арбуз или огурец, усваивается организмом эффективнее, чем простая вода из бутылки. Кофе и газировка действительно обладают мочегонным эффектом, но это проявляется только при больших дозах. Электролитные напитки (например, спортивные) разработаны специально для восстановления водно-солевого баланса после потерь жидкости.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

