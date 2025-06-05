Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 секретов комфортного велопутешествия, которые знают только опытные туристы
Топ-5 лучших автомобильных моторов всех времён
Советский автоколорит. Машины, на которых ездили все — от завхоза до генерала
Эффект загара за минуту: макияж, который работает быстрее отпуска
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации

Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить

2:09
Здоровье

Многие считают, что для хорошей гидратации нужно просто пить как можно больше воды. Но на деле это не всегда полезно. Если вы постоянно бегаете в туалет, а моча становится почти прозрачной — это признаки переувлажнения организма. Да-да, слишком много воды может навредить.

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Кроме того, если пить воду между приёмами пищи, особенно на пустой желудок, она просто быстро проходит сквозь организм, не успевая как следует усвоиться.

Три напитка, которые увлажняют лучше воды

Исследование 2015 года показало: некоторые напитки увлажняют тело эффективнее, чем обычная вода. Всё потому, что они содержат не только воду, но и питательные вещества, которые помогают организму удерживать влагу.

Молоко

Молоко — один из лидеров по гидратации. В нём есть аминокислоты, жиры, витамины и минералы. Благодаря этому организм удерживает воду дольше. Как объясняет профессор Университета Аппалачи Дэвид Ниман, такие напитки гораздо лучше справляются с задачей увлажнения.

Чай

Чай, особенно зелёный или травяной, не только успокаивает, но и помогает поддерживать водный баланс. И вопреки мифу, содержащийся в чае кофеин не "вымывает" воду из организма, если пить его в умеренных количествах.

Апельсиновый сок

Свежевыжатый сок богат не только жидкостью, но и натуральными сахарами и витаминами. Он помогает воде задерживаться в организме дольше. Врачи советуют пить такие напитки медленно, чтобы почки не перегружались, и лучше — во время или перед едой.

Интересные факты:

  1. Вода из фруктов, таких как арбуз или огурец, усваивается организмом эффективнее, чем простая вода из бутылки.

  2. Кофе и газировка действительно обладают мочегонным эффектом, но это проявляется только при больших дозах.

  3. Электролитные напитки (например, спортивные) разработаны специально для восстановления водно-солевого баланса после потерь жидкости.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Шоу-бизнес
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство
Григорий Лепс показал пикантное фото с 19-летней невестой
Сколько бёрпи вы можете сделать за 60 секунд? Вот что это говорит о вашей физической форме
Nissan начал регистрацию брендов в России: что это значит для авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.