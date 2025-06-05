Этот ИИ видит смерть на пороге за 2 недели до симптомов: он уже спасает жизни

Звучит невероятно, но учёные из Великобритании разработали устройство, способное выявлять сердечную недостаточность… по стопам пациента. Сканер размером с колонку использует технологию, похожую на распознавание лиц, но нацеленную на нижнюю часть ноги.
Устройство, созданное стартапом Heartfelt Technologies, крепится к стене возле кровати. Камера делает до 1800 снимков в минуту, фиксируя даже малейшие изменения в отёчности стоп и голени — ключевом симптоме ухудшения сердечной недостаточности. Технология оценивает уровень задержки жидкости, не требуя от пациента никакого участия: ни Wi-Fi, ни действий.
"Это как виртуальная медсестра, которая круглосуточно следит за состоянием пациента", — объясняет доктор Филип Килинг, кардиолог из NHS.
Согласно The Foot Study, представленному на ежегодной конференции Британского кардиологического общества, устройство выявляло симптомы в среднем за 13 дней до того, как пациенту становилось плохо настолько, что требовалась госпитализация.
Исследование проводилось с 2020 по 2022 год
Участвовали 26 пациентов с сердечной недостаточностью из 5 NHS-центров
6 человек пережили 7 эпизодов ухудшения состояния
У одного пациента зафиксирована смерть
В 18 из 22 случаев пациенты решили оставить устройство у себя
Пациентов также просили следить за своим весом с помощью Bluetooth-весов, но изменения массы не позволили предсказать ухудшение состояния. Причина — пациенты забывали взвешиваться. В отличие от них, сканер работал автоматически.
Сердечная недостаточность — хроническое заболевание, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Среди основных признаков обострения:
отёки голеней и лодыжек
одышка
увеличение веса
"Жить с сердечной недостаточностью тяжело — таблетки, обследования, самоконтроль… Сканер избавляет от лишних забот и вовремя сигнализирует медсёстрам", — подчёркивает доктор Килинг.
Отёчность ног — один из самых надёжных предвестников сердечной недостаточности.
Более миллиона человек в Великобритании живут с этим диагнозом.
Устройство работает без Wi-Fi и отслеживает только область до 50 см от пола.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.