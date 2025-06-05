Этот ИИ видит смерть на пороге за 2 недели до симптомов: он уже спасает жизни

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит невероятно, но учёные из Великобритании разработали устройство, способное выявлять сердечную недостаточность… по стопам пациента. Сканер размером с колонку использует технологию, похожую на распознавание лиц, но нацеленную на нижнюю часть ноги.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Как это работает

Устройство, созданное стартапом Heartfelt Technologies, крепится к стене возле кровати. Камера делает до 1800 снимков в минуту, фиксируя даже малейшие изменения в отёчности стоп и голени — ключевом симптоме ухудшения сердечной недостаточности. Технология оценивает уровень задержки жидкости, не требуя от пациента никакого участия: ни Wi-Fi, ни действий.

"Это как виртуальная медсестра, которая круглосуточно следит за состоянием пациента", — объясняет доктор Филип Килинг, кардиолог из NHS.

Предупреждает за 13 дней до госпитализации

Согласно The Foot Study, представленному на ежегодной конференции Британского кардиологического общества, устройство выявляло симптомы в среднем за 13 дней до того, как пациенту становилось плохо настолько, что требовалась госпитализация.

Исследование проводилось с 2020 по 2022 год

Участвовали 26 пациентов с сердечной недостаточностью из 5 NHS-центров

6 человек пережили 7 эпизодов ухудшения состояния

У одного пациента зафиксирована смерть

В 18 из 22 случаев пациенты решили оставить устройство у себя

Весы не справились

Пациентов также просили следить за своим весом с помощью Bluetooth-весов, но изменения массы не позволили предсказать ухудшение состояния. Причина — пациенты забывали взвешиваться. В отличие от них, сканер работал автоматически.

Почему это важно

Сердечная недостаточность — хроническое заболевание, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Среди основных признаков обострения:

отёки голеней и лодыжек

одышка

увеличение веса

"Жить с сердечной недостаточностью тяжело — таблетки, обследования, самоконтроль… Сканер избавляет от лишних забот и вовремя сигнализирует медсёстрам", — подчёркивает доктор Килинг.

3 интересных факта:

Отёчность ног — один из самых надёжных предвестников сердечной недостаточности. Более миллиона человек в Великобритании живут с этим диагнозом. Устройство работает без Wi-Fi и отслеживает только область до 50 см от пола.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

