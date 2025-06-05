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Сидите в туалете с телефоном? Это может закончиться страшнее, чем вы думаете

2:14
Здоровье

Французы проводят в туалете в среднем 45 минут в день - и это, по мнению медиков, тревожный сигнал. Особенно если вы берёте с собой телефон или журнал. Ведь длительное пребывание на унитазе может серьёзно навредить здоровью, особенно органам малого таза и аноректальной зоне.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Гравитация против здоровья

По словам колоректального хирурга Лай Сюэ (США), длительное сидение на унитазе способствует застою крови и появлению геморроя. В таком положении прямой кишечник оказывается ниже обычного, что создаёт дополнительное давление на вены. Кровь поступает, но не оттекает обратно — сосуды расширяются, появляются узлы.

Время имеет значение

Доктор Фара Монзур, гастроэнтеролог из Нью-Йорка, подчёркивает: максимальное время в туалете — 5-10 минут. Всё, что дольше, повышает риск не только геморроя, но и ректального пролапса - выпадения прямой кишки наружу. Главный виновник? Телефоны и привычка "сидеть, пока не получится".

Уберите телефон — спасите тазовое дно

"Люди теряют ощущение времени в туалете, когда начинают листать ленту", — говорит доктор Монзур.

Туалет — это не зона отдыха и не замена тихого кабинета. Если за 10 минут ничего не произошло — встаньте, пройдитесь, выпейте воды. Активность помогает кишечнику работать.

Волокна и вода — ваши союзники

Чтобы не пришлось "просиживать" время, наладьте рацион:

  • Ешьте овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты

  • Пейте 2,5-3 литра воды в день

  • Избегайте долгого напряжения в туалете — это ослабляет мышцы тазового дна

"Клетчатка и вода размягчают стул и делают дефекацию естественной", — подчёркивает доктор Сюэ.

3 факта по теме:

  1. Гравитация усиливает давление на вены прямой кишки, если вы сидите дольше 10 минут.

  2. Пролапс прямой кишки чаще развивается у тех, кто регулярно напрягается при дефекации.

  3. Телефон в туалете — одна из основных причин "зависания" и последующих проблем с тазовым дном.

Уточнения

Геморро́й (от др.-греч. αἷμα - "кровь" и ῥοῦς или ῥόος - "течение"; мед. устар. и обл. почечу́й) — заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен дистального отдела прямой кишки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Соколова Светлана
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