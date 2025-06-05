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Добавки, которые лишают энергии и желания жить: список, который вас удивит

2:36
Здоровье

Многие из нас принимают витамины и БАДы, чтобы повысить жизненный тонус. Однако некоторые из них могут иметь противоположный эффект — вызывать сонливость, снижение концентрации и даже усталость. Чешский портал MORAVA POOL составил список из пяти популярных добавок, которые могут негативно влиять на уровень энергии.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

1. Ашваганда: не для утреннего приёма

Ашваганда, известная как индийский женьшень, часто используется для борьбы со стрессом. Однако её седативный эффект может вызывать дневную сонливость, особенно если принимать её утром. Эксперты рекомендуют употреблять ашваганду вечером для улучшения сна.

2. Ромашка: расслабляет, но усыпляет

Ромашка содержит флавоноиды и терпеноидами, которые способствуют расслаблению и улучшению сна. Однако регулярное употребление ромашкового чая или добавок может вызывать дневную сонливость и снижение когнитивной активности.

3. Экстракт зелёного чая: бодрит, но не всегда безопасен

Экстракт зелёного чая часто используется для повышения энергии. Однако высокие дозы могут вызывать нервозность, проблемы с пищеварением и бессонницу. Кроме того, исследования показали, что чрезмерное употребление может привести к повреждению печени.

4. Валериана: помогает спать, но мешает бодрствовать

Корень валерианы используется для снижения стресса и улучшения сна. Однако его седативный эффект может сохраняться и после пробуждения, вызывая дневную сонливость и снижение концентрации.

5. Витамин B6: полезен в меру

Витамин B6 необходим для энергетического обмена, но его избыток может привести к усталости. Высокие дозы (свыше 100 мг в день) могут вызывать периферическую невропатию — повреждение нервов, сопровождающееся онемением и слабостью в конечностях.

3 интересных факта:

  1. Некоторые добавки, такие как ашваганда и валериана, могут усиливать эффект друг друга, вызывая сильную сонливость.

  2. Экстракт зелёного чая содержит кофеин, но в высоких дозах может вызывать противоположный эффект — усталость и раздражительность.

  3. Передозировка витаминов группы B, особенно B6, может привести к неврологическим проблемам, включая онемение и покалывание в конечностях.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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