Завтрак, который нас губит: как "полезные" блюда превращаются в сахарные бомбы

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак — самый важный приём пищи? Не всегда. Врач-терапевт, дерматолог и биохакер Ирина Баранова предупреждает: утро может начинаться не с бодрости, а с "пищевой бомбы". Многие популярные утренние блюда на поверку оказываются источником сахара, калорий и скрытых угроз для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Йогурт или десерт

Фруктовые йогурты, которые часто считаются полезными, на деле ближе к сладкому лакомству. В них — десятки граммов сахара и масса искусственных добавок. То же касается и мюсли: они давно утратили статус диетического питания и чаще всего перегружены калориями и подсластителями.

Смузи — не всегда лёгкость

Смузи с обилием фруктов могут быть настоящим ударом по печени из-за переизбытка фруктозы. Особенно если вы пьёте их натощак. По словам Ирины Барановой, это может привести к скачкам сахара в крови и нарушению метаболизма, сообщает "Царьград".

Тосты, хлебцы и капучино — осторожно

Хлебцы и тосты из белой муки — почти мгновенное повышение уровня сахара в крови.

Зерновые хлопья зачастую содержат столько же сахара, сколько конфеты.

А лёгкий завтрак из капучино и круассана, который кажется невинным, на самом деле сочетает сахар, кофеин и пустые калории — и никакой пользы организму.

"Даже самые популярные завтраки могут скрывать подвох, если не подходить к их выбору осознанно", — написала Баранова в своём Telegram-канале.

Что же тогда есть

Врач советует:

Исключать из утреннего рациона сахар и искусственные добавки.

Строить завтрак на балансе белков, жиров и сложных углеводов.

Делать выбор в пользу цельнозерновых продуктов, яиц, овощей и нежирных молочных продуктов без сахара.

3 факта о завтраках:

Уровень сахара в крови после сладких завтраков может оставаться повышенным до 4 часов. Организм лучше усваивает белки и жиры в первой половине дня — они дают дольше чувство сытости. Завтрак с высоким содержанием сахара увеличивает вероятность переедания в течение дня.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



