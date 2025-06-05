Куриный позвонок в бронхах: врачи не сразу поверили своим глазам

Житель Приморского края несколько недель страдал от сильного сухого кашля, который доводил его до полуобморочного состояния. Он принимал антибиотики, прописанные жене, делал рентген и пытался справиться с симптомами самостоятельно. Но всё оказалось куда необычнее, чем предполагали даже врачи.
Пациент долгое время лечился дома, игнорируя визит к врачу. Ситуация ухудшалась: кашель не проходил, приступы становились сильнее. После месяца безрезультатного самолечения мужчина, наконец, обратился к пульмонологу. Его обследовали на коклюш, астму, даже сделали спирографию. Все анализы указывали на одно — мужчина практически здоров.
"Противокашлевые препараты помогали ненадолго, приступы сохранялись. Обследования не давали четкой картины заболевания", — рассказывает пульмонолог Алина Левченко.
На КТ в одном из бронхов было обнаружено образование. Мужчину срочно направили к онкологу и даже к клиническому психологу — для профилактики депрессии. Но при бронхоскопии, которую проводят при подозрении на рак, всё встало на свои места, сообщает "vostokmedia.com".
Врачи достали из бронха инородное тело, которое по форме и размеру оказалось шейным позвонком курицы. Мужчина вспомнил, что во время застолья чуть не подавился, обгладывая куриную шею, но не связал этот эпизод с симптомами, начавшимися позже. В итоге кость осталась в дыхательных путях, вызывая воспаление и кашель.
После извлечения позвонка состояние пациента стабилизировалось, и он наконец смог дышать без приступов.
Иностранные тела в дыхательных путях чаще всего встречаются у детей, но нередки случаи и у взрослых — особенно во время еды и разговоров.
КТ-обследование может выявить не только опухоли, но и неочевидные инородные предметы — в том числе органические, как в этом случае.
Куриная шея содержит множество мелких костей, которые легко могут попасть в дыхательные пути при неосторожности.
Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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