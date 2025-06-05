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Куриный позвонок в бронхах: врачи не сразу поверили своим глазам

2:22
Здоровье

Житель Приморского края несколько недель страдал от сильного сухого кашля, который доводил его до полуобморочного состояния. Он принимал антибиотики, прописанные жене, делал рентген и пытался справиться с симптомами самостоятельно. Но всё оказалось куда необычнее, чем предполагали даже врачи.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Когда кашель — не просто кашель

Пациент долгое время лечился дома, игнорируя визит к врачу. Ситуация ухудшалась: кашель не проходил, приступы становились сильнее. После месяца безрезультатного самолечения мужчина, наконец, обратился к пульмонологу. Его обследовали на коклюш, астму, даже сделали спирографию. Все анализы указывали на одно — мужчина практически здоров.

"Противокашлевые препараты помогали ненадолго, приступы сохранялись. Обследования не давали четкой картины заболевания", — рассказывает пульмонолог Алина Левченко.

Компьютерная томография насторожила врачей

На КТ в одном из бронхов было обнаружено образование. Мужчину срочно направили к онкологу и даже к клиническому психологу — для профилактики депрессии. Но при бронхоскопии, которую проводят при подозрении на рак, всё встало на свои места, сообщает "vostokmedia.com".

Неопухоль, а… куриный позвонок

Врачи достали из бронха инородное тело, которое по форме и размеру оказалось шейным позвонком курицы. Мужчина вспомнил, что во время застолья чуть не подавился, обгладывая куриную шею, но не связал этот эпизод с симптомами, начавшимися позже. В итоге кость осталась в дыхательных путях, вызывая воспаление и кашель.

После извлечения позвонка состояние пациента стабилизировалось, и он наконец смог дышать без приступов.

Три интересных факта по теме:

  1. Иностранные тела в дыхательных путях чаще всего встречаются у детей, но нередки случаи и у взрослых — особенно во время еды и разговоров.

  2. КТ-обследование может выявить не только опухоли, но и неочевидные инородные предметы — в том числе органические, как в этом случае.

  3. Куриная шея содержит множество мелких костей, которые легко могут попасть в дыхательные пути при неосторожности.

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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