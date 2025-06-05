Маникюр, от которого хочется чесаться: летний тренд, за который расплачиваются ногтями

С наступлением лета увеличивается не только количество пляжных фотографий, но и число записей на маникюр и педикюр. Однако за красивыми ногтями может скрываться неприятная правда — именно в этот период дерматологи фиксируют всплеск грибковых инфекций, и одна популярная техника здесь явно не безобидна.
Речь идёт о стойком гелевом покрытии и маникюре с использованием пудры (Dip Powder Nails) — методе, который сочетает простоту нанесения лака и прочность акрила. Он позиционируется как альтернатива гелю и акрилу: без лампы, без запаха, с блеском и стойкостью. Но есть и подводные камни.
"Мы наблюдаем тревожный рост серьёзных случаев онихомикоза, напрямую связанных с этими техниками", — предупреждает дерматолог Майя Патель из Columbia University Medical Center.
Причина — влага, которая накапливается между натуральным и искусственным ногтем. Это создаёт идеальную среду для размножения грибков.
Заражение не происходит в одночасье. На ранней стадии грибок можно заметить по таким симптомам:
пожелтение или изменение цвета ногтя
повышенная ломкость или утолщение
белые пятна или полоски
деформация формы, отслоение от ногтевого ложа
неприятный запах, особенно на ногах
разрушение или осыпание ногтевой пластины
Если вовремя не обратить внимание, лечение может затянуться на месяцы.
"Такие инфекции — как надоедливые квартиранты, которых сложно выгнать", — объясняет дерматолог Саманта Чен.
На полное излечение может уйти от 6 до 12 месяцев. И часто без приёма препаратов внутрь не обойтись, а они имеют побочные эффекты.
Поэтому лучший способ — профилактика: следите за чистотой инструментов, делайте перерывы между покрытиями, не пренебрегайте гигиеной.
Грибки могут выживать на инструментах до 4 недель, если их плохо дезинфицировать.
Температура и влажность летом создают идеальные условия для развития микоза.
Dip Powder Nails изначально применялись в бодибилдинге для усиления визуального эффекта на сцене.
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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