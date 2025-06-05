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Маникюр, от которого хочется чесаться: летний тренд, за который расплачиваются ногтями

2:28
Здоровье

С наступлением лета увеличивается не только количество пляжных фотографий, но и число записей на маникюр и педикюр. Однако за красивыми ногтями может скрываться неприятная правда — именно в этот период дерматологи фиксируют всплеск грибковых инфекций, и одна популярная техника здесь явно не безобидна.

Блестящий лак для ногтей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Блестящий лак для ногтей

Что вызывает всплеск инфекций

Речь идёт о стойком гелевом покрытии и маникюре с использованием пудры (Dip Powder Nails) — методе, который сочетает простоту нанесения лака и прочность акрила. Он позиционируется как альтернатива гелю и акрилу: без лампы, без запаха, с блеском и стойкостью. Но есть и подводные камни.

"Мы наблюдаем тревожный рост серьёзных случаев онихомикоза, напрямую связанных с этими техниками", — предупреждает дерматолог Майя Патель из Columbia University Medical Center.

Причина — влага, которая накапливается между натуральным и искусственным ногтем. Это создаёт идеальную среду для размножения грибков.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Заражение не происходит в одночасье. На ранней стадии грибок можно заметить по таким симптомам:

  • пожелтение или изменение цвета ногтя

  • повышенная ломкость или утолщение

  • белые пятна или полоски

  • деформация формы, отслоение от ногтевого ложа

  • неприятный запах, особенно на ногах

  • разрушение или осыпание ногтевой пластины

Если вовремя не обратить внимание, лечение может затянуться на месяцы.

Почему грибок — это не мелочь

"Такие инфекции — как надоедливые квартиранты, которых сложно выгнать", — объясняет дерматолог Саманта Чен.

На полное излечение может уйти от 6 до 12 месяцев. И часто без приёма препаратов внутрь не обойтись, а они имеют побочные эффекты.

Поэтому лучший способ — профилактика: следите за чистотой инструментов, делайте перерывы между покрытиями, не пренебрегайте гигиеной.

3 интересных факта по теме:

  1. Грибки могут выживать на инструментах до 4 недель, если их плохо дезинфицировать.

  2. Температура и влажность летом создают идеальные условия для развития микоза.

  3. Dip Powder Nails изначально применялись в бодибилдинге для усиления визуального эффекта на сцене.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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