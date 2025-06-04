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Лечение рака стало как прививка: новая инъекция выбила капельницы из игры

2:08
Здоровье

Что если можно заменить многочасовое капельное лечение от рака простой инъекцией, которая длится всего пять минут? Именно это стало реальностью в Великобритании: Национальная служба здравоохранения (NHS) начала использовать новую форму введения препарата ниволумаб — подкожную инъекцию, которая радикально упрощает и ускоряет терапию.

Вакцинация
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация

От капельницы к шприцу — пять минут, которые меняют всё

Ранее пациенты проводили часы в клиниках, получая ниволумаб внутривенно. Теперь же достаточно одного укола под кожу, чтобы получить ту же дозу лекарства. Подход уже применяется для лечения около 15 видов онкологии, включая рак лёгких, почек, мочевого пузыря и меланому.

Суть терапии — в иммунной активации: препарат "учит" организм распознавать и уничтожать раковые клетки. Несмотря на новый способ введения, эффективность остаётся прежней, а вот комфорт пациентов — значительно выше.

Что это меняет для пациентов

  • Экономия времени: теперь вместо нескольких часов пациент проводит в клинике всего пять минут.

  • Меньше осложнений: подкожное введение снижает риски, связанные с венозным доступом.

  • Качество жизни: меньше стресса, больше свободы.

По прогнозам NHS, ежемесячно около 1 000 пациентов будут переходить на новую форму лечения. Это не просто логистическая оптимизация — это человеческий фактор: лечение становится проще, доступнее и менее изнуряющим.

Три интересных факта по теме:

  1. Иммунотерапия - один из самых перспективных направлений в лечении рака. Некоторые пациенты живут годами без рецидивов благодаря таким препаратам, как ниволумаб.

  2. Великобритания стала одной из первых стран, где внедрили подкожную форму ниволумаба в клиническую практику.

  3. Подобные методы уже рассматриваются для внедрения и в других странах Европы и США, как часть стратегии улучшения онкологической помощи.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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