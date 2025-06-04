Не косметика, а клад: приправа из кухни, которая стирает морщины и лечит суставы

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забудьте про баночки за 8 тысяч, сыворотки с эффектом "возможно поможет" и кремы с молекулами счастья.

Фото: commons.wikimedia.org by Surya Prakash.S.A., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Куркума

Всё, что нужно для гладкой кожи, бодрых суставов и ощущения, что вы снова на утренней зарядке в 1983 году — у вас уже есть. Прямо на кухне.

Знакомьтесь: куркума!

Та самая жёлтая приправа, которую вы, скорее всего, покупали один раз ради рецепта из интернета и забыли в шкафу до следующего переезда.

А зря. Потому что куркума — это не просто порошок странного цвета, а натуральный супергерой в мире специй. В Индии её уважают, как в СССР уважали "Звёздочку” — от всего и сразу.

Морщины? Куркума включается как бьюти-десант. Маски на её основе, говорят, работают лучше некоторых кремов. Кожа становится светлее, ровнее, а морщины делают вид, что их тут никогда и не было. Главное — не переборщить, иначе можно выйти из ванной с лицом шафранового Будды.

А суставы? Тут вообще восторг. Куркумин — активное вещество в куркуме — якобы обладает мощным противовоспалительным действием. Люди с артритом, по слухам, готовы писать ей благодарственные письма. Причём работает даже в виде простого чая с мёдом и молоком (если не жалко кружку — она потом будет вечно "золотая”).

Да что там! Куркума успокаивает, очищает, бодрит, и, судя по восточным источникам, чуть ли не продлевает жизнь. Почему не продают в ювелирных? Непонятно.

Так что прежде чем идти за очередным "революционным” кремом с эффектом фотошопа, загляните в кухонный шкаф. Там — клад, не хуже аптечки.