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Когда пить кофе и есть фрукты: секретный ритм стройного тела

1:35
Здоровье

Чтобы не набрать лишнее и чувствовать себя легче, важно не только что мы едим, но и когда. Всё больше исследований указывают: режим питания влияет на вес не меньше, чем содержание тарелки.

Завтрак — не позже 7 утра

Утро стоит начинать с полноценного завтрака. Если поесть до 7:00, чувство голода долго не появится, и рука не потянется за печеньем или булкой до обеда. Но кофе лучше отложить хотя бы на час после пробуждения — так организм успеет проснуться сам.

Обед — около 13:00

В Британии считается нормой обедать в час дня — и это действительно разумно. В идеале в обеденном меню должны быть клетчатка, свежие овощи и фрукты, чтобы поддержать пищеварение и избежать переедания вечером.

После обеда — пауза с пользой

Ближе к полднику — время увлажнения. Чистая вода или травяной настой помогают не только вывести токсины, но и притупить ложный голод. В это время можно устроить лёгкий перекус: немного фруктов, натуральный йогурт или пара ломтиков индейки — без сахара и лишнего жира, сообщает Медпульс.

Ужин — не позже 21:00

Оптимальное время — с 19:00 до 21:00. Чем позже мы едим, тем труднее телу восстанавливаться ночью. Лёгкий ужин с клетчаткой и сложными углеводами — лучший способ не перегружать организм. И главное: ложиться спать стоит минимум через два часа после ужина.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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