Вздутие живота без причины? Это может быть куда опаснее, чем кажется

Вздутие живота — не редкость, и чаще всего мы списываем его на переедание, газированные напитки или "что-то не то съел". Но этот безобидный, на первый взгляд, симптом может указывать на серьёзные проблемы, включая опухоли кишечника. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, вздутие — неспецифический сигнал, который может возникать при:
дисбактериозе, когда нарушается микрофлора кишечника;
гастрите, колите и других воспалительных заболеваниях ЖКТ;
опухолях, особенно если нарушается перистальтика и сужается просвет кишечника.
В последнем случае газы не находят выхода и скапливаются, вызывая вздутие и чувство тяжести, как сообщает Москва 24.
Если вздутие сопровождается:
болями и спазмами,
нарушением стула,
резью в животе,
— это веский повод обратиться к врачу. Именно сочетание симптомов часто помогает заподозрить серьёзное заболевание.
Также вздутие может быть связано с пищевой непереносимостью. Врач Дарья Русакова ранее напомнила, что часто оно возникает при непереносимости лактозы. В этом случае стоит обратить внимание на растительные альтернативы молоку — они тоже богаты белками, жирами и углеводами, но не вызывают такой реакции.
Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
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