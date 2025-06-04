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Вздутие живота без причины? Это может быть куда опаснее, чем кажется

1:34
Здоровье

Вздутие живота — не редкость, и чаще всего мы списываем его на переедание, газированные напитки или "что-то не то съел". Но этот безобидный, на первый взгляд, симптом может указывать на серьёзные проблемы, включая опухоли кишечника. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Когда вздутие — это тревожный звоночек

По словам специалиста, вздутие — неспецифический сигнал, который может возникать при:

  • дисбактериозе, когда нарушается микрофлора кишечника;

  • гастрите, колите и других воспалительных заболеваниях ЖКТ;

  • опухолях, особенно если нарушается перистальтика и сужается просвет кишечника.

В последнем случае газы не находят выхода и скапливаются, вызывая вздутие и чувство тяжести, как сообщает Москва 24.

На что ещё стоит обратить внимание

Если вздутие сопровождается:

  • болями и спазмами,

  • нарушением стула,

  • резью в животе,

— это веский повод обратиться к врачу. Именно сочетание симптомов часто помогает заподозрить серьёзное заболевание.

Не всегда дело в молоке

Также вздутие может быть связано с пищевой непереносимостью. Врач Дарья Русакова ранее напомнила, что часто оно возникает при непереносимости лактозы. В этом случае стоит обратить внимание на растительные альтернативы молоку — они тоже богаты белками, жирами и углеводами, но не вызывают такой реакции.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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