Как победить солнечный ожог за 3 простых шага: советы дерматолога, которые спасут кожу

Солнечные ожоги — это не просто покраснение кожи. Эти повреждения могут привести к серьезным проблемам, если не оказать своевременную помощь. Дерматолог Натэла Гришина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после воздействия ультрафиолета.
Солнечный ожог — это реакция кожи на ультрафиолет, повреждающий верхние слои. Он может проявляться как покраснение, припухлость, боль и зуд. Существуют различные степени тяжести ожогов: от легких (покраснение и отек) до более серьезных (появление пузырей).
При легком солнечном ожоге рекомендуется сразу охладить кожу. Для этого подойдет прохладный душ или ванна. Главное — избегать ледяной воды, чтобы не вызвать переохлаждения. Также важно нанести крем, который ускорит заживление и уменьшит воспаление.
При ожогах второй степени, когда появляются пузыри, важно не прокалывать их, чтобы избежать инфекции. Шелушение кожи — нормальный процесс, но делать это нужно аккуратно, через 7-8 дней после ожога, используя мягкие средства.
Не стоит наносить на ожог кисломолочные продукты (сметану, кефир), мед или кокосовое масло. Они могут вызвать размножение бактерий и ухудшить процесс заживления.
Время восстановления зависит от степени повреждения кожи. При легких ожогах кожа может зажить за несколько дней, но при сильных повреждениях восстановление может занять несколько недель. Важно не забывать о правильном уходе и не допускать инфицирования.
Если у вас появились пузыри, температура не спадает или ощущаете сильную боль, лучше проконсультироваться с врачом. Также не откладывайте визит к дерматологу, если наблюдаются признаки инфекции — гной или значительное ухудшение состояния.
Дерматология - раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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