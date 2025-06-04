Как победить солнечный ожог за 3 простых шага: советы дерматолога, которые спасут кожу

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнечные ожоги — это не просто покраснение кожи. Эти повреждения могут привести к серьезным проблемам, если не оказать своевременную помощь. Дерматолог Натэла Гришина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после воздействия ультрафиолета.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Что такое солнечный ожог

Солнечный ожог — это реакция кожи на ультрафиолет, повреждающий верхние слои. Он может проявляться как покраснение, припухлость, боль и зуд. Существуют различные степени тяжести ожогов: от легких (покраснение и отек) до более серьезных (появление пузырей).

Как правильно охладить кожу

При легком солнечном ожоге рекомендуется сразу охладить кожу. Для этого подойдет прохладный душ или ванна. Главное — избегать ледяной воды, чтобы не вызвать переохлаждения. Также важно нанести крем, который ускорит заживление и уменьшит воспаление.

Первые шаги при ожоге:

Укройтесь от солнца.

Примите прохладный душ или ванну.

Нанесите крем для ускорения заживления.

Если есть зуд или боль, можно использовать антигистаминные и обезболивающие средства.

Что делать с пузырями и шелушением

При ожогах второй степени, когда появляются пузыри, важно не прокалывать их, чтобы избежать инфекции. Шелушение кожи — нормальный процесс, но делать это нужно аккуратно, через 7-8 дней после ожога, используя мягкие средства.

Что не стоит делать

Не стоит наносить на ожог кисломолочные продукты (сметану, кефир), мед или кокосовое масло. Они могут вызвать размножение бактерий и ухудшить процесс заживления.

Сколько длится восстановление

Время восстановления зависит от степени повреждения кожи. При легких ожогах кожа может зажить за несколько дней, но при сильных повреждениях восстановление может занять несколько недель. Важно не забывать о правильном уходе и не допускать инфицирования.

Когда стоит обратиться к врачу

Если у вас появились пузыри, температура не спадает или ощущаете сильную боль, лучше проконсультироваться с врачом. Также не откладывайте визит к дерматологу, если наблюдаются признаки инфекции — гной или значительное ухудшение состояния.

Не откладывайте уход за кожей: правильное лечение ускорит восстановление Правильный уход за кожей после солнечного ожога — ключ к быстрому восстановлению и предотвращению осложнений. Применяйте проверенные методы охлаждения, увлажняйте кожу и избегайте вредных народных средств. Если симптомы ухудшаются или появляются пузыри, не стоит откладывать визит к врачу. Берегите свою кожу, и она быстро вернется к нормальному состоянию, сообщает URA.RU.

Уточнения

Дерматология - раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

