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Врачи бьют тревогу: мокрый купальник превращает отдых в кошмар — узнайте, чем это опасно

2:13
Здоровье

Летний отдых у воды — популярное занятие для многих россиян, будь то море, озеро, река или бассейн. Однако мало кто задумывается о рисках для здоровья, связанных с постоянным ношением мокрого купальника. Врач-уролог-андролог Светлана Калинина из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" рассказала об опасности длительного пребывания в мокрой одежде и возможных заболеваниях.

Девушка в купальнике
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в купальнике

Врач объяснила, что влажная и холодная среда после купания способствует размножению бактерий и грибков, особенно в интимной зоне. Это может привести к развитию инфекций из-за длительного переохлаждения кожи и слизистых оболочек.

Одним из самых распространенных заболеваний, связанных с ношением мокрого купальника, является цистит — воспаление мочевого пузыря. Влажная одежда создает благоприятные условия для проникновения патогенных микроорганизмов в мочевыводящие пути, что увеличивает риск цистита, особенно у женщин из-за особенностей их анатомии. Симптомы цистита: учащенное мочеиспускание, боль, жжение при мочеиспускании и дискомфорт в нижней части живота. При появлении этих признаков важно немедленно обратиться к врачу, напоминает Газета.Ru.

Помимо цистита, мокрый купальник может вызвать вагинит (воспаление влагалища), кандидоз (грибковую инфекцию), раздражение кожи в области бикини и уретрит (воспаление мочеиспускательного канала).

Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует:

  • Переодеваться в сухое белье сразу после выхода из воды.
  • Избегать длительного ношения мокрой одежды.
  • Соблюдать правила личной гигиены.
  • При появлении неприятных симптомов обращаться к специалисту.

Светлана Калинина подчеркнула: ношение мокрого купальника весь день — распространенная ошибка, которая может привести к серьезным проблемам с мочеполовой системой. Чтобы летний отдых был безопасным и комфортным, важно следить за гигиеной и обращать внимание на сигналы организма.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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