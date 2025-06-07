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Диабетикам на заметку: врач раскрыла секреты безопасного бега без вреда для здоровья

1:46
Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова поделилась рекомендациями для людей с диабетом, желающих заниматься бегом. Она отметила, что бег может быть полезен, но требует соблюдения определённых правил.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

Врач рассказала, что важно не бегать на голодный желудок, проверять уровень глюкозы до и после тренировки, а также контролировать артериальное давление. Это связано с тем, что у людей с диабетом уровень глюкозы может быть нестабильным, что может привести к гипогликемии (снижению сахара в крови) или гипергликемии (повышению сахара) в зависимости от интенсивности и продолжительности нагрузки.

Физическая активность может вызвать отсроченное снижение уровня сахара, поэтому важно контролировать его не только до и во время тренировки, но и после неё. Также стоит учитывать возможные осложнения диабета, такие как снижение остроты зрения, нарушения микроциркуляции и иннервации (полинейропатия), которые могут повлиять на подготовку к физическим нагрузкам, пишет Газета.Ru.

"Диабет ни первого, ни второго типов не является противопоказанием для занятий спортом», — отметила эндокринолог.

Для занятий бегом рекомендуется выбирать удобную обувь и одежду, чтобы избежать травм и инфекций, которые могут возникнуть на фоне нарушения кровоснабжения. Кроме того, людям с диабетом необходимо регулярно посещать врача для контроля артериального давления и других показателей.

Ксения Меркулова подчеркнула, что диабет не является противопоказанием для занятий спортом, но перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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