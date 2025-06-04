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Идеальный газон, смертельный сосед: что скрывают гольф-поля за зелёной лужайкой

5:00
Здоровье

Что, если идеальный газон за углом не просто украшает район, а медленно влияет на ваше здоровье?

Гольф
Фото: commons.wikimedia.org by User:Powerplaygolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гольф

Новое масштабное исследование показало: люди, живущие в пределах 1,5 километров от гольф-полей, имеют более чем в два раза больший риск развития болезни Паркинсона. И дело вовсе не в самой игре или траве. Главный подозреваемый — пестициды, которыми щедро обрабатывают поля для поддержания их идеального внешнего вида.

Привычный ландшафт с неожиданной угрозой

Гольф-поля в США — это символ ухоженности. Но поддержание этого идеала требует колоссального количества агрохимикатов. Американские поля обрабатываются пестицидами в 10-15 раз чаще, чем в большинстве стран Европы. Часто используются вещества, которые уже давно связаны с нейродегенеративными заболеваниями: паракват, ротенон, хлорпирифос и 2,4-Д.

Некоторые из них — например, паракват — применялись в лабораторных условиях специально для индуцирования симптомов Паркинсона у животных. Теперь есть доказательства, что даже низкие, но постоянные дозы этих веществ могут оказывать схожий эффект у людей, живущих рядом с источниками воздействия.

Вода, воздух и расстояние

Проблема — не только в том, что химикаты разносятся ветром. Исследование показало: если гольф-поле расположено в зоне уязвимого грунтового водоносного горизонта, пестициды могут проникать в водоснабжение. Люди, употребляющие такую воду, особенно рискуют: у них вероятность заболеть Паркинсоном возрастает почти на 92%.

Особенно тревожно, что большинство гольф-полей расположено в пригородах и полусельских районах — там, где люди обычно чувствуют себя в безопасности. Но красивая лужайка не всегда означает чистую окружающую среду.

Как проходило исследование

Работу провели учёные из клиники Мэйо и Института Барроу. Они проанализировали более 450 случаев Паркинсона за период с 1991 по 2015 год, сопоставив их с 9 тысячами контрольных пациентов. С помощью спутниковых данных и ГИС-технологий они точно определили расстояние от места жительства каждого участника до ближайшего гольф-поля, с учётом временного лага до появления симптомов.

Также исследователи проверили источники питьевой воды — из 224 коммунальных водосистем и более 700 скважин. Они учли уязвимость грунтов, наличие гольф-полей в зонах водозабора и тип водоснабжения (скважины или частные колодцы).

Что это значит для вас

Если вы живёте рядом с гольф-полем — особенно в районе с грунтовыми водами, — вы можете подвергаться воздействию пестицидов, даже не посещая поле. Особенно это актуально для домов в радиусе до 5 км: именно здесь риск возрастает наиболее существенно.

Важно понимать: экологические риски чаще всего невидимы, накапливаются годами и не ощущаются в повседневной жизни. Болезнь Паркинсона может развиться спустя десятилетия после начала воздействия.

Что можно сделать прямо сейчас

Вот несколько шагов, которые помогут защитить себя и своё окружение:

  • Уточните источник воды - позвоните в местную водоканал-службу.

  • Установите фильтр - лучше всего подходят системы, сертифицированные для удаления пестицидов (NSF для VOC).

  • Избегайте прогулок во время опрыскивания - узнайте о местных регламентах уведомлений.

  • Задайте вопросы местным властям - касательно контроля пестицидов и мониторинга качества воды.

  • Обсудите с соседями - объединение усилий помогает добиваться изменений.

Профилактика важнее лечения

По словам невролога Майкла Окуна из Фонда Паркинсона, лишь 2-3 цента из каждого исследовательского доллара идут на профилактику заболевания. При этом число больных в мире стремительно растёт и может превысить 12 миллионов уже в ближайшие годы.

Новое исследование чётко указывает: мы не просто жертвы генетики. Окружающая среда — воздух, вода и даже расположение жилья — оказывает на здоровье мозга не менее сильное влияние.

Что должно измениться

  • Строгий контроль пестицидов в жилых зонах.

  • Обязательное уведомление о распылении химикатов.

  • Регулярное тестирование воды в уязвимых районах.

  • Повышение финансирования профилактики болезней.

Пора обратить внимание на то, что происходит прямо под окнами. Защита здоровья начинается не в больнице, а в местах, где мы живём и пьем воду каждый день.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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