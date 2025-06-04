Мужчины становятся ранимыми и сентиментальными из-за этого гормона

Учёные выяснили, что высокий тестостерон способен не только повышать или понижать самооценку человека, но и изменять то, насколько мнение окружающих влияет на чувство самоуважения человека.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в очках

Psypost сообщает, что из-за повышенного тестостерона мужчины могут стать ранимыми.

Учёные провели эксперимент, перед которым каждый участник предоставил личную информацию, используемую для создания профиля. Затем этим людям повысили уровень гормона и сказали, что 184 незнакомца просмотрят этот профиль и либо одобрят, либо не одобрят их.

Оказалось, что тестостерон сделал участников более восприимчивыми к чужому мнению о них.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

