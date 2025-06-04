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Один чих — и попал в больницу: лайфхак, который едва не стоил жизни

2:04
Здоровье

Когда кажется, что контролировать чихание — безобидная привычка, на самом деле это может стоить дорого. В Карелии 34-летний житель города Суоярви оказался на грани серьёзных последствий после попытки сдержать чих необычным способом.

Девушка чихает
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка чихает

"Чихнул" себе на больничную койку

Мужчина, по информации Центральной районной больницы, поступил с резкой болью в шее и сильным отёком. Причина оказалась неожиданной: он зажал нос пальцами во время чихания, чтобы прекратить приступ. Но такой "лайфхак" привёл к тому, что воздух под большим давлением попал в мягкие ткани шеи и вызвал разрыв пищевода.

Рентген показал скопление воздуха в области перед трахеей — характерный признак спонтанного разрыва. Пациенту назначили амбулаторное лечение, сообщает "Царьград".

Врачи предупреждают: не играйте с давлением

Медики из Суоярви подчёркивают: сдерживать чихание опасно. Давление в дыхательных путях резко возрастает, что может привести не только к разрыву пищевода, но и к:

  • Перфорации барабанных перепонок;

  • Возникновению эмфиземы средостения;

  • Разрыву аневризмы головного мозга, что влечёт за собой инсульт.

"Лучше чихать свободно, прикрывая рот платком или локтем. Это безопаснее для вас и окружающих", — напоминают врачи.

Когда чих становится смертельной угрозой

Хотя инцидент вызвал шутки у медперсонала — мол, у любителей глотать лампочки появился конкурент на премию Дарвина — на самом деле случай далёк от весёлого. Это предупреждение для всех, кто считает, что сдержать чих — это норма.

3 интересных факта:

  1. Во время чихания воздух вырывается из носа со скоростью до 160 км/ч.

  2. Самое громкое чихание в истории было зафиксировано на уровне 176 децибел — это громче, чем выстрел из ружья.

  3. В Японии считается невежливым чихать на людях, но ещё хуже — пытаться это сдержать.

Уточнения

Чихание — резкий рефлекторный выдох для очищения верхних дыхательных путей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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