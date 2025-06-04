Один чих — и попал в больницу: лайфхак, который едва не стоил жизни

Когда кажется, что контролировать чихание — безобидная привычка, на самом деле это может стоить дорого. В Карелии 34-летний житель города Суоярви оказался на грани серьёзных последствий после попытки сдержать чих необычным способом.
Мужчина, по информации Центральной районной больницы, поступил с резкой болью в шее и сильным отёком. Причина оказалась неожиданной: он зажал нос пальцами во время чихания, чтобы прекратить приступ. Но такой "лайфхак" привёл к тому, что воздух под большим давлением попал в мягкие ткани шеи и вызвал разрыв пищевода.
Рентген показал скопление воздуха в области перед трахеей — характерный признак спонтанного разрыва. Пациенту назначили амбулаторное лечение, сообщает "Царьград".
Медики из Суоярви подчёркивают: сдерживать чихание опасно. Давление в дыхательных путях резко возрастает, что может привести не только к разрыву пищевода, но и к:
Перфорации барабанных перепонок;
Возникновению эмфиземы средостения;
Разрыву аневризмы головного мозга, что влечёт за собой инсульт.
"Лучше чихать свободно, прикрывая рот платком или локтем. Это безопаснее для вас и окружающих", — напоминают врачи.
Хотя инцидент вызвал шутки у медперсонала — мол, у любителей глотать лампочки появился конкурент на премию Дарвина — на самом деле случай далёк от весёлого. Это предупреждение для всех, кто считает, что сдержать чих — это норма.
Во время чихания воздух вырывается из носа со скоростью до 160 км/ч.
Самое громкое чихание в истории было зафиксировано на уровне 176 децибел — это громче, чем выстрел из ружья.
В Японии считается невежливым чихать на людях, но ещё хуже — пытаться это сдержать.
Чихание — резкий рефлекторный выдох для очищения верхних дыхательных путей.
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