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Едим "здоровое" — получаем диабет: в чём коварство йогуртов и фитнес-батончиков

2:21
Здоровье

Каждый день мы едим то, что кажется безобидным — йогурты, батончики, каши на завтрак. Но за знакомыми вкусами могут скрываться "сладкие ловушки", которые подводят нас к диабету второго типа — медленно и незаметно.

Проверка уровня глюкозы в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка уровня глюкозы в крови

Врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что развитие диабета 2 типа может происходить без выраженных симптомов. Особенно это касается тех, кто часто употребляет продукты с высоким гликемическим индексом — но при этом считает их безопасными.

Опасная еда: неочевидные враги

По словам врача, следующие продукты требуют особого внимания:

  • Газировка и сиропы. Один стакан — 7-8 ложек сахара! Это резкий удар по поджелудочной железе.

  • Конфеты и сладкие напитки. Стимулируют выброс инсулина, усиливают аппетит и могут привести к перееданию и ожирению.

  • Йогурты, злаковые батончики, "диетическое" печенье. Часто содержат мальтодекстрин — углевод с гликемическим индексом выше сахара.

Невидимая угроза: скрытые углеводы

Маркетинговые уловки вроде "без сахара" или "фитнес-батончик" могут быть обманчивыми. Мальтодекстрин, содержащийся в таких продуктах, особенно опасен для людей с уже диагностированным диабетом: его гликемический индекс может достигать 136, что выше, чем у чистой глюкозы.

Что делать: советы от эндокринолога

  • Читайте состав на упаковках.

  • Заменяйте белую муку на цельнозерновую.

  • Добавляйте в рацион больше клетчатки — овощи, зелень, бобовые.

  • Старайтесь готовить дома и избегать переизбытка масла и специй. Лучше выбирать оливковое масло.

Интересные факты:

  1. Уровень инсулина может резко подскочить даже после "диетических" продуктов — за счёт скрытых сахаров.

  2. Мальтодекстрин используется в спортивном питании как быстрый источник энергии, но при диабете его нужно избегать.

  3. Регулярные тренировки могут улучшать чувствительность к инсулину даже при плохом питании, но это не компенсирует избыточное потребление сахаров.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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