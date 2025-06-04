Едим "здоровое" — получаем диабет: в чём коварство йогуртов и фитнес-батончиков

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый день мы едим то, что кажется безобидным — йогурты, батончики, каши на завтрак. Но за знакомыми вкусами могут скрываться "сладкие ловушки", которые подводят нас к диабету второго типа — медленно и незаметно.

Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка уровня глюкозы в крови

Врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что развитие диабета 2 типа может происходить без выраженных симптомов. Особенно это касается тех, кто часто употребляет продукты с высоким гликемическим индексом — но при этом считает их безопасными.

Опасная еда: неочевидные враги

По словам врача, следующие продукты требуют особого внимания:

Газировка и сиропы. Один стакан — 7-8 ложек сахара! Это резкий удар по поджелудочной железе.

Конфеты и сладкие напитки. Стимулируют выброс инсулина, усиливают аппетит и могут привести к перееданию и ожирению.

Йогурты, злаковые батончики, "диетическое" печенье. Часто содержат мальтодекстрин — углевод с гликемическим индексом выше сахара.

Невидимая угроза: скрытые углеводы

Маркетинговые уловки вроде "без сахара" или "фитнес-батончик" могут быть обманчивыми. Мальтодекстрин, содержащийся в таких продуктах, особенно опасен для людей с уже диагностированным диабетом: его гликемический индекс может достигать 136, что выше, чем у чистой глюкозы.

Что делать: советы от эндокринолога

Читайте состав на упаковках.

Заменяйте белую муку на цельнозерновую.

Добавляйте в рацион больше клетчатки — овощи, зелень, бобовые.

Старайтесь готовить дома и избегать переизбытка масла и специй. Лучше выбирать оливковое масло.

Интересные факты:

Уровень инсулина может резко подскочить даже после "диетических" продуктов — за счёт скрытых сахаров. Мальтодекстрин используется в спортивном питании как быстрый источник энергии, но при диабете его нужно избегать. Регулярные тренировки могут улучшать чувствительность к инсулину даже при плохом питании, но это не компенсирует избыточное потребление сахаров.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

