Отпуск под угрозой: что за вирус пугает туристов в Турции и почему всё не так просто

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слухи о вспышке вируса Коксаки в Турции вновь заставили туристов насторожиться. По сообщениям Telegram-каналов, в отеле Sunlight Resort около 15 российских туристов, включая детей, пожаловались на симптомы, схожие с проявлениями вируса: сыпь, рвота и диарея. Однако официального подтверждения этим данным нет.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Что говорят специалисты

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с aif.ru подчеркнул: бояться массового распространения Коксаки в России не стоит. Даже если заболевшие вернутся с отдыха, вероятность эпидемии крайне низка.

"Мыть руки, овощи, фрукты — это уже хорошая профилактика. Если есть сообщения о вспышках, лучше воздержаться от поездок в такие регионы. Эти меры не требуют медицинской экспертизы — они элементарные, но действенные", — объяснил Аграновский.

Что на самом деле происходит в Турции

Несмотря на тревожные публикации, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), по состоянию на 2 июня ни одного официального обращения от туристов по поводу симптомов вируса Коксаки не зафиксировано. Это ставит под сомнение реальные масштабы предполагаемой вспышки, сообщает "aif.ru".

Что нужно знать о вирусе Коксаки

Вирус Коксаки — это энтеровирус, который передаётся преимущественно фекально-оральным путём. Наиболее уязвимы дети, особенно в возрасте до пяти лет. Заболевание может вызывать так называемый синдром "рука-нога-рот", сопровождающийся лихорадкой и сыпью.

Как защитить себя и близких:

Регулярно мыть руки, особенно после посещения туалета и перед едой;

Тщательно мыть овощи и фрукты;

Избегать купания в сомнительных водоёмах;

Следить за чистотой в местах проживания во время путешествий;

При первых симптомах — обратиться к врачу.

Интересные факты по теме:

Вирус Коксаки был впервые выделен в 1948 году в городе Коксаки, штат Нью-Йорк, США. У детей вирус может провоцировать осложнения, включая вирусный менингит. Вспышки Коксаки нередко случаются в курортных странах летом, особенно в местах с высокой плотностью отдыхающих.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.

