Отпуск под угрозой: что за вирус пугает туристов в Турции и почему всё не так просто

Слухи о вспышке вируса Коксаки в Турции вновь заставили туристов насторожиться. По сообщениям Telegram-каналов, в отеле Sunlight Resort около 15 российских туристов, включая детей, пожаловались на симптомы, схожие с проявлениями вируса: сыпь, рвота и диарея. Однако официального подтверждения этим данным нет.
Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с aif.ru подчеркнул: бояться массового распространения Коксаки в России не стоит. Даже если заболевшие вернутся с отдыха, вероятность эпидемии крайне низка.
"Мыть руки, овощи, фрукты — это уже хорошая профилактика. Если есть сообщения о вспышках, лучше воздержаться от поездок в такие регионы. Эти меры не требуют медицинской экспертизы — они элементарные, но действенные", — объяснил Аграновский.
Несмотря на тревожные публикации, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), по состоянию на 2 июня ни одного официального обращения от туристов по поводу симптомов вируса Коксаки не зафиксировано. Это ставит под сомнение реальные масштабы предполагаемой вспышки, сообщает "aif.ru".
Вирус Коксаки — это энтеровирус, который передаётся преимущественно фекально-оральным путём. Наиболее уязвимы дети, особенно в возрасте до пяти лет. Заболевание может вызывать так называемый синдром "рука-нога-рот", сопровождающийся лихорадкой и сыпью.
Регулярно мыть руки, особенно после посещения туалета и перед едой;
Тщательно мыть овощи и фрукты;
Избегать купания в сомнительных водоёмах;
Следить за чистотой в местах проживания во время путешествий;
При первых симптомах — обратиться к врачу.
Вирус Коксаки был впервые выделен в 1948 году в городе Коксаки, штат Нью-Йорк, США.
У детей вирус может провоцировать осложнения, включая вирусный менингит.
Вспышки Коксаки нередко случаются в курортных странах летом, особенно в местах с высокой плотностью отдыхающих.
Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
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