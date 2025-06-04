Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 культовых армейских грузовиков СССР: когда ржавел — но ехал
Замена Шевчуку?: Лолита Милявская вызвала споры исполнением хита ДДТ
16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев
"Диета" — слово, которое портит вам жизнь: замените его, и начнётся магия
Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале
Необычное путешествие: 5 причин посетить историческую Boville Ernica этим летом
Пять шагов к уютному возвращению: 5 шагов по подготовке дома перед поездкой
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Греция и Турция — хиты сезона среди поколения Z

Кофе продлевает жизнь женщинам: 2 чашки в день — и организм скажет спасибо

2:03
Здоровье

Долгое время кофе воспринимали как вредную привычку — якобы давление, бессонница и ничего хорошего.

Две чашки кофе
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две чашки кофе

Но наука уверенно отвечает: не всё так просто. Новые исследования доказывают — умеренное потребление кофе может быть настоящим эликсиром долголетия. Особенно для женщин.

Что говорят исследования

Ученые из Гарварда и Европейского кардиологического общества изучали влияние кофе на здоровье женщин. Результаты впечатляют: регулярное потребление 1-2 чашек натурального кофе в день связано со снижением риска:

  • сердечно-сосудистых заболеваний — на 15-20%
  • инсульта — на 12%
  • диабета 2 типа — на 20-30%
  • возрастных воспалительных процессов.

Но и это не всё: кофе оказался эффективен в борьбе со старением. В нём содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и замедляют возрастные изменения кожи, мозга и сердца.

Почему особенно полезно женщинам

Женский организм после 35 лет начинает медленно терять эстрогены, а вместе с ними — защиту от множества болезней. Кофе помогает компенсировать этот дефицит, поддерживая:

  • обмен веществ
  • уровень энергии
  • здоровье сосудов и мозга
  • устойчивость к стрессу.

Бонус: кофе улучшает настроение и снижает риск депрессии, с чем, увы, женщины сталкиваются чаще мужчин.

Сколько — это "в меру"?

Идеальная доза — 2 чашки свежезаваренного кофе в день. Лучше без сахара, с минимальным количеством молока или растительного заменителя. Главное — не пить литрами, не на голодный желудок и не перед сном.

Кофе — это уже не просто бодрящее утро, а поддержка здоровья и молодости. Конечно, волшебной пилюлей он не станет, но в умеренных дозах способен реально продлить жизнь, особенно женщинам. Так что следующая чашка — это не каприз, а забота о себе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Сейчас читают
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Домашние животные
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы Аудио 
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Экономика и бизнес
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Греция и Турция — хиты сезона среди поколения Z
Блеск исчезает, объём падает, волосы мстят — всё из-за одного утреннего ритуала
Пока львица ловит обед, лев дремлет в кустах — что скрывается за образом охотника
На этих КПП ездил дед, отец и ты сможешь: надёжность в железе
"Мир снова против меня": синдром, который разрушает дружбу, любовь и карьеру
Кофе продлевает жизнь женщинам: 2 чашки в день — и организм скажет спасибо
Алана Мамаева сделала неожиданное заявление о Боне: кто был настоящей целью?
Традиционная медицина против современных проблем: какую травку нужно жевать для похудения
Тюльпаны после цветения: нужно ли выкапывать луковицы, чтобы избежать бед
Дресс-код, который не ставит под угрозу карьеру: советы от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.