Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — один из самых "трудоголичных" органов нашего тела. Она участвует практически во всём: переваривание пищи, хранение витаминов, очищение организма от токсинов и метаболизм. Весит она всего около 2% от общей массы тела, но её роль невозможно переоценить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофе с корицей

Поэтому всё, что помогает печени работать лучше, вызывает живой интерес у учёных. Один из главных кандидатов — обычный кофе.

Кофе и здоровье печени: неожиданный союз

Последние исследования показывают: регулярное употребление кофе может значительно снизить риск развития серьёзных заболеваний печени. Речь идёт не только о жировой болезни печени, но и о таких тяжёлых состояниях, как цирроз и даже рак.

В журнале Alimentary Pharmacology and Therapeutics опубликованы данные, согласно которым всего 2 чашки кофе в день уменьшают риск цирроза на 44%.

Другая группа исследователей из Michigan Medicine и Гарвардской медицинской школы обнаружила: если пить более 3 чашек кофе ежедневно, снижается степень фиброза (уплотнения тканей) печени. Это наблюдение сохранялось даже при учёте других факторов образа жизни.

Чем полезен кофе

Всё дело в более чем 1000 активных соединений, которые содержит кофе. Среди них:

Параксантин — вещество, образующееся при распаде кофеина, может тормозить развитие рубцовой ткани и препятствовать прогрессированию цирроза.

Кафестол и кахвеол — обладают потенциалом подавлять развитие опухолей, включая рак печени.

Кислоты кофе помогают в борьбе с вирусом гепатита B, а польза безкофеинового кофе тоже подтверждается исследованиями.

Причём, важно: эти положительные эффекты не зависят от вида напитка — подойдёт как эспрессо, так и растворимый или фильтрованный кофе.

Польза и для уже больной печени

Тем, кто уже имеет проблемы с печенью (например, гепатит B или C, фиброз, цирроз), умеренное потребление кофе (1-3 чашки в день) может замедлить развитие болезни. Это не панацея, но полезное дополнение к терапии.

Не только для печени

Кофе помогает не только печени. Его антиоксиданты защищают клетки от разрушения, а кофеин повышает концентрацию, бодрость и выносливость. Есть и связи с пониженным риском развития диабета 2 типа и болезни Паркинсона.

Но важно помнить: кофе — лишь часть здорового образа жизни. Он работает в комплексе с правильным питанием, физической активностью и отказом от вредных привычек.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

