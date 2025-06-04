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Пассажиры в недоумении: какие рекомендации РЖД после трагедии в Брянской области на самом деле актуальны

1:40
Здоровье

После аварии с поездом в Брянской области сотрудники РЖД не стали менять рекомендации для пассажиров о расположении в вагоне. Дело в том, что ранее появилась информация о том, что работники РЖД советуют пассажирам ложиться головой не к окну, а к дверям. Однако в компании заверили, что это не так.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
РЖД

"Информация не соответствует действительности. Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области", — сказали в компании, которую цитирует Газета.Ru.

Инцидент произошёл 31 мая на однопутном участке железной дороги между Пильшино и Выгоничами. Под железнодорожным мостом, который обрушился, находились автомобили. В это время по мосту проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что мост был подорван во время прохождения поезда. По данным экстренных служб, пострадали 110 человек, а некоторых сотрудников поездной бригады и пассажиров спасти не удалось.

3 июня стало известно, что после трагедии в Брянской области в поездах начали давать пассажирам новые рекомендации: ложиться головой к дверям или выходу, а не к окну. Эту информацию корреспондент РИА Новости получил от пассажиров поезда, следовавшего 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД»)) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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