Самооценка на грани: с какой проблемой миллионы россиян обращаются к психологу

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Россияне обращаются к психологам за помощью в повышении самооценки и уверенности в себе. Об этом сообщила директор Alter, клинический психолог Анастасия Черткова.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приёме у психолога

"Проблемы с самооценкой и уверенностью в себе — самый популярный запрос на психотерапию, независимо от пола. При этом женщин чаще беспокоит тревога и выгорание, мужчин — депрессия, а тема отношений, вопреки ожиданиям, не вошла в топ запросов к психологу", — рассказала Черткова.

Черткова добавила, что женщины обращаются к психологу в четыре раза чаще мужчин. Основная причина обращений среди людей от 18 до 45 лет — желание обрести внутреннюю опору и справиться с негативными эмоциями. Мужчины чаще приходят на терапию для борьбы с депрессией, сообщает Газета.Ru.

Мужчины реже обращаются за помощью, но их симптомы обычно тяжелее. Это связано с социальными нормами и воспитанием: мальчиков приучают терпеть эмоциональные трудности, а обращение за поддержкой считается слабостью.

После 45 лет депрессия выходит на первое место среди причин обращения к психологу у обоих полов. Это может быть связано с тем, что люди старшего возраста не получали помощь ранее, пытаясь справиться со сложностями самостоятельно.

Тема отношений не входит в приоритетные у психологов. В рейтинге запросов она появляется только у респондентов старше 36 лет, причем мужчин проблемы в отношениях волнуют больше, чем женщин. Мужчины чаще приходят на парную терапию, чем на индивидуальную, что может говорить о их большей открытости в присутствии партнера.

Уточнения

Самооце́нка — субъективная оценка индивидом самого себя.

