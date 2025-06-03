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Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается

1:33
Здоровье

В мире современных диет и суперфудов порой забываются настоящие, проверенные веками рецепты, которые действительно приносят пользу здоровью.

Завтрак, приём пищи
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак, приём пищи

Один из таких — особый завтрак, который не только насыщает энергией, но и способствует поддержке сердца и печени. Сегодня этот простой и доступный рецепт возвращается в кулинарные книги, напоминая о своей эффективности и натуральности.

Речь идет о классическом сочетании овсяной каши с льняным семенем и мёдом.

Овсянка давно известна своими свойствами снижать уровень холестерина и поддерживать сердечно-сосудистую систему благодаря клетчатке и бета-глюканам. Льняное семя богато омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению воспалений и защите печени от токсинов.

Мёд выступает не только как натуральный подсластитель, но и обладает антиоксидантными свойствами, укрепляя иммунитет.

Регулярное употребление такого завтрака помогает улучшить обмен веществ, нормализовать работу печени и снизить риски сердечных заболеваний. Кроме того, этот рецепт прост в приготовлении и не требует дорогостоящих ингредиентов.

Если вы ищете простой и полезный способ поддержать здоровье сердца и печени, вернитесь к проверенной традиции — завтрака из овсянки с льняным семенем и мёдом. Этот забытый рецепт — настоящая кладезь природных веществ, которые работают на ваше благополучие с самого утра.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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