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Маска из аптеки за 37 рублей: стирает морщины лучше люксовых кремов

2:14
Здоровье

Зачем платить больше, если секрет гладкой кожи давно лежит на полке в аптеке и стоит как батон?

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

Среди бесконечного разнообразия баночек за десятки тысяч, эта простая аптечная маска продолжает удивлять даже скептиков. Всего 37 рублей — и ваша кожа получает то, на что обычно тратят целое состояние. Удивительно, но работает лучше многих люксовых брендов.

Что это за чудо-маска?

Речь идёт о цинковой мази — да-да, той самой, что обычно покупают "на всякий случай". Несмотря на свой непритязательный внешний вид и цену, это настоящий мультифункциональный солдат в борьбе за молодость.

Цинк обладает мощным противовоспалительным и регенерирующим действием, регулирует выработку кожного сала, борется с мелкими воспалениями и, как оказалось, отлично разглаживает морщины и выравнивает тон кожи.

Почему она работает?

  • Цинк способствует выработке коллагена — а именно он отвечает за упругость кожи.
  • Подсушивает и очищает поры, делая кожу более гладкой и свежей.
  • Убирает жирный блеск, который часто делает лицо визуально старше.
  • Облегчает заживление микроповреждений, убирает мелкие высыпания и следы усталости.

Как использовать?

Наносить тонким слоем на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставить на 10-15 минут, затем смыть тёплой водой. Для сухой кожи рекомендуется добавить пару капель масла (например, виноградной косточки или арганового). Использовать не чаще 2 раз в неделю.

Отзывы и эффект

Пользователи в сети пишут, что уже через 2-3 применения лицо выглядит более свежим, поры сужаются, а кожа становится как после "дорогой" процедуры. Некоторые называют её "бюджетной ботокс-маской".

Пока индустрия красоты продолжает убеждать, что за молодость нужно платить тысячами, в аптеке лежит тюбик за 37 рублей, который справляется с задачей ничуть не хуже. Иногда, чтобы выглядеть дорого, достаточно самой дешёвой вещи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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