Всего одна эмоция — и ваши гормоны начинают работать против вас

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, мы просто устали. Но когда стресс становится постоянным фоном, тело включает режим выживания — и это влияет на все без исключения системы организма.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Как включается "аварийный режим"

При стрессе организм мгновенно активирует реакцию "бей или беги": в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Они мобилизуют силы, но если стресс затянулся — последствия не заставят себя ждать.

"Один из самых очевидных эффектов повышенного уровня кортизола связан с изменением обмена веществ. Кортизол способствует увеличению уровня глюкозы в крови, что может привести к повышенному аппетиту и отложению жира, особенно в области живота", — объясняет врач-психотерапевт Татьяна Черняева.

Постоянно высокий кортизол способен привести к инсулинорезистентности, диабету второго типа и другим метаболическим нарушениям.

Гормоны теряют равновесие

Хронический стресс снижает активность щитовидной железы — той самой, что регулирует энергию и обмен веществ. Кроме того, он напрямую влияет на репродуктивную систему:

у мужчин снижается уровень тестостерона,

у женщин нарушается менструальный цикл, страдают яичники.

Удар по иммунитету и поджелудочной

Под стрессом поджелудочная железа тоже страдает — это может привести к нарушению выработки инсулина. А ослабленный иммунитет делает человека более уязвимым к инфекциям и вирусам, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Что поможет справиться

Чтобы поддержать гормональный баланс, нужно снизить общий уровень стресса. И, как ни странно, помогают простые вещи:

регулярная физическая активность,

полноценный сон,

сбалансированное питание,

практики расслабления и осознанности — йога, медитация, дыхательные упражнения.

Психологическая поддержка тоже важна — не стоит недооценивать силу слова.

"Многие методы снижения стресса оказывают положительное влияние на эндокринную систему", — подчёркивает Татьяна Черняева.

Уточнения



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

