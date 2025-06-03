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Диета, от которой появляются прыщи: вот какие продукты лучше исключить

1:58
Здоровье

Высыпания на лице - не всегда вопрос ухода. Иногда причина скрывается в тарелке. И дело не только в подростковом возрасте, а в том, что мы едим каждый день.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Жирное и жареное: высыпания в подарок

Пицца, картошка фри, чипсы, гамбургеры — вкусно, но чревато. Все эти блюда богаты трансжирами, которые провоцируют воспаления и становятся "спусковым крючком" для акне. Особенно чувствительно на них реагирует жирная и комбинированная кожа.

Сахар и белая мука — враги заживления

Быстрые углеводы, в том числе сладости и рафинированные продукты, резко повышают уровень сахара и инсулина в крови. Итог — замедленное заживление, воспалённые участки и склонность к новым прыщам. Включите в рацион цельные злаки, овощи и откажитесь от сладких перекусов, как сообщает Москва 24

Молоко тоже не всегда полезно

Если у вас есть непереносимость лактозы, молоко может вызывать акне. Даже без аллергии молочные продукты могут стимулировать выработку инсулина и, как следствие, активность сальных желез.

Кофе и кортизол — опасная пара

Кофеин — стимулятор гормона стресса кортизола. Он активизирует сальные железы, провоцируя закупорку пор. Вместо крепкого кофе дерматологи советуют перейти на травяные чаи или цикорий — мягко и безопасно для кожи.

"Органические кислоты в кофейных зёрнах повышают кортизол — гормон стресса. Он стимулирует работу сальных желез, которые и способны вызвать акне", — объясняет дерматолог Нина Кливитская.

Тем временем другой специалист предостерегает от ещё одной популярной привычки — умывания холодной водой. После резкого охлаждения может последовать сосудистая реакция, что особенно опасно при розацеа.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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