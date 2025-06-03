Сок, который заменит аптеку: этот фрукт лечит изнутри и снаружи

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если бы существовал напиток, который не только бодрит, но и оздоравливает организм на клеточном уровне? На сцену выходит сок из ацеролы — "барбадосской вишни", о которой многие даже не слышали. А зря: этот незаметный фрукт претендует на звание самого полезного сока в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Andréatl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ацерола

Ацерола — витаминная бомба из тропиков

Маленькие алые плоды ацеролы растут в Центральной и Южной Америке. На вкус они кисловаты, из-за чего редко попадают на полки магазинов. Однако не спешите отказываться после первого глотка — за скромным вкусом скрываются невероятные свойства:

В 100 граммах мякоти — до 4500 мг витамина C. Это почти в 20 раз больше суточной нормы!

Богатый состав: витамин A, антиоксиданты, клетчатка.

Минимум калорий — всего 32 на 100 г.

Стабильный сахар — без скачков

Сок ацеролы особенно полезен тем, кто следит за уровнем глюкозы в крови. Его гликемический индекс — всего 20. Это значит:

безопасен при диабете,

предотвращает резкие колебания сахара,

стабилизирует энергию в течение дня.

Метаболизм скажет спасибо

Медленный обмен веществ мешает жить? Ацерола активизирует метаболизм, помогает сжигать жир и облегчает работу ЖКТ. Кроме того:

уменьшает воспаления в кишечнике,

не раздражает желудок,

подходит даже тем, у кого чувствительное пищеварение.

Иммунитет и красота — в одном стакане

Сок ацеролы помогает не только телу, но и внешности:

борется с вирусами и воспалениями,

облегчает хроническую усталость,

улучшает зрение,

укрепляет волосы, ногти и кожу.

Другими словами, это натуральный коктейль красоты — сияние изнутри, без макияжа.

Кому особенно стоит попробовать

Сок ацеролы подходит почти всем, но особенно полезен:

пожилым людям — для укрепления иммунитета и памяти,

диабетикам — для контроля сахара,

уставшим и перегруженным — как источник энергии.

Достаточно всего 30-60 мл в день, чтобы почувствовать эффект. Вкус может показаться непривычным, но его легко смягчить, разбавив водой или яблочным соком.

Три интересных факта об ацероле:

Индейцы племени майя использовали ацеролу как лекарство от простуды и кожных заболеваний. По содержанию витамина C ацерола в десятки раз опережает апельсины и лимоны. Экстракты ацеролы входят в состав некоторых люксовых антивозрастных косметических средств.

Уточнения

Мальпигия голая (лат. Malpighia glabra) — вид растений из рода Мальпигия семейства Мальпигиевые, плодовое дерево из Южной Америки, выращиваемое во многих регионах с тропическим климатом ради сочных плодов с очень высоким содержанием витамина C.

