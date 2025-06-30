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Тренд, который набирает обороты: трое суток без еды — чудо или рискованная авантюра

2:42
Здоровье

Тренд на трёхдневное голодание снова рвётся в топ. Блогеры массово "чистят" организм, рассказывая о чудесах: минус килограммы, "омоложение", детокс, даже победа над раком. Но что по этому поводу говорит медицина?

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Голодание: тренд или традиция

Религиозные посты — не новость. Но использовать отказ от еды как метод лечения начали только в последние столетия. К 60-м годам XX века это стало модной медицинской практикой. Сегодня же соцсети вернули тему в мейнстрим, наполнив её маркетингом, хайпом и курсами.

Исследование Nature Metabolism (2024) показало: у людей, не питавшихся трое суток, в крови действительно меняется состав белков. Но выборка — всего 12 человек. Это слишком мало, чтобы говорить о доказанном эффекте.

Что говорит наука

Эндокринолог Маргарита Форрер подтверждает: кратковременное голодание запускает аутофагию — процесс "самоочистки" клеток. Повышается чувствительность к инсулину, организм переходит в кетоз, расщепляя жиры. Иммунитет, гормоны, пищеварительная система — всё перестраивается. Но! Это работает только под контролем врача.

Проблемы при голодовке — реальны

  • Обезвоживание.
  • Нехватка микроэлементов.
  • Гипогликемия.
  • Сбой ритма сердца.

И главное: при многих заболеваниях и состояниях — категорическое противопоказание. В том числе при беременности, нарушениях пищевого поведения, анемии.

Убивает ли голодание рак

Увы, нет. Снижение глюкозы действительно может повлиять на "голодные" опухолевые клетки, но только как часть терапии. Само по себе голодание не лечит. И уж точно не заменяет химию или операцию. Что касается "детокса", печень и почки справляются с этим без вашего отказа от еды.

А как правильно

Если вы здоровы и решились — входите и выходите из голодовки плавно, ешьте лёгкое, пейте воду, добавляйте электролиты. Но помните: "здоровая" привычка легко превращается в стресс, особенно без врачебного контроля.

Делать перерыв в еде — не панацея

Трёхдневное голодание — не чудо-средство, а инструмент, требующий осторожности. У него есть плюсы: очищение, обновление, настройка метаболизма. Но также и минусы — риски для здоровья, особенно при хронических заболеваниях. Подходите к практике осознанно и не путайте моду с медициной.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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