Тренд, который набирает обороты: трое суток без еды — чудо или рискованная авантюра

Тренд на трёхдневное голодание снова рвётся в топ. Блогеры массово "чистят" организм, рассказывая о чудесах: минус килограммы, "омоложение", детокс, даже победа над раком. Но что по этому поводу говорит медицина?
Религиозные посты — не новость. Но использовать отказ от еды как метод лечения начали только в последние столетия. К 60-м годам XX века это стало модной медицинской практикой. Сегодня же соцсети вернули тему в мейнстрим, наполнив её маркетингом, хайпом и курсами.
Исследование Nature Metabolism (2024) показало: у людей, не питавшихся трое суток, в крови действительно меняется состав белков. Но выборка — всего 12 человек. Это слишком мало, чтобы говорить о доказанном эффекте.
Эндокринолог Маргарита Форрер подтверждает: кратковременное голодание запускает аутофагию — процесс "самоочистки" клеток. Повышается чувствительность к инсулину, организм переходит в кетоз, расщепляя жиры. Иммунитет, гормоны, пищеварительная система — всё перестраивается. Но! Это работает только под контролем врача.
И главное: при многих заболеваниях и состояниях — категорическое противопоказание. В том числе при беременности, нарушениях пищевого поведения, анемии.
Увы, нет. Снижение глюкозы действительно может повлиять на "голодные" опухолевые клетки, но только как часть терапии. Само по себе голодание не лечит. И уж точно не заменяет химию или операцию. Что касается "детокса", печень и почки справляются с этим без вашего отказа от еды.
Если вы здоровы и решились — входите и выходите из голодовки плавно, ешьте лёгкое, пейте воду, добавляйте электролиты. Но помните: "здоровая" привычка легко превращается в стресс, особенно без врачебного контроля.
Трёхдневное голодание — не чудо-средство, а инструмент, требующий осторожности. У него есть плюсы: очищение, обновление, настройка метаболизма. Но также и минусы — риски для здоровья, особенно при хронических заболеваниях. Подходите к практике осознанно и не путайте моду с медициной.
Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.